ΚΚΕ για Πάνο Ρούτσι: Η ικανοποίηση των αιτημάτων του είναι αποτέλεσμα του αγώνα του και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού

«Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αγώνα του Π. Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αρχική τους αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα», τονίζει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της για την λήξη της απεργίας του Πάνου Ρούτσι και την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Όπως υπογραμμίζει το ΚΚΕ, «σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτύχουν τα νέα εμπόδια που ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να μπουν στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και για να αχρηστευθούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης».

«Ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει τελικά πραγματική δικαίωση, με την ανατροπή των ίδιων των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», καταλήγει η ανακοίνωση.