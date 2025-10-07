Αίγυπτος: Πρόοδος στις συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς για την Γάζα – Σπεύδουν στο Σαρμ Ελ Σεΐχ υψηλόβαθμοι μεσολαβητές

Το Ισραήλ και η Χαμάς σημείωσαν “πρόοδο” κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, δήλωσε πηγή με γνώση των συνομιλιών για την Γάζα, που συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σεΐχ, στην Αίγυπτο, όπως μεταδίδει το CNN, και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, το Ισραήλ, ακόμα και από την Τουρκία, σπεύδουν να τις πλαισιώσουν.

Αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου από τις ΗΠΑ και το Κατάρ αναμένεται να φτάσουν στο Σαρμ ελ Σέιχ την Τετάρτη ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της προόδου, δήλωσε η πηγή. Οι συνομιλίες έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τις “εναπομείνασες λεπτομέρειες” και να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό εφαρμογής, στον οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλα τα μέρη.

Ο πρωινός γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στο Σαρμ ελ Σέιχ, ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερις ώρες, με τη συμμετοχή Αιγύπτιων και Καταριανών διαμεσολαβητών και τώρα είναι σε εξέλιξη ο βραδινός γύρος, με προγραμματισμένες συζητήσεις για πέντε βασικά θέματα.

Πρόκειται για τον τερματισμό του πολέμου, την ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους αιχμαλώτους, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, τις ρυθμίσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη μεταπολεμική διοίκηση της περιοχής.

Εντωμεταξύ αναχώρησαν από την Ουάσινγκτον για το αιγυπτιακό θέρετρο του Σαρμ Ελ Σεΐχ και οι Αμερικανοί μεσολαβητές. Επίσης στο Ισραήλ έγινε γνωστό, ότι ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ είναι πιθανό να συμμετάσχει στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Σαρμ ελ Σέιχ την Τετάρτη, σύμφωνα με υψηλόβαθμο ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Ντέρμερ θεωρείται ο στενότερος έμπιστος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ντέρμερ είναι επικεφαλής της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά δεν συμμετείχε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς τη Δευτέρα και την Τρίτη, τις οποίες χειρίστηκε αντιπροσωπεία χαμηλότερου επιπέδου.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε στο CNN ότι ο Ντέρμερ θα συμμετάσχει στις συνομιλίες όταν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ φτάσουν στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Αντιπροσωπεία και από την Τουρκία

Από την πλευρά του Κατάρ, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός της χώρας σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι θα μεταβεί επίσης στο Σαρμ ελ Σέιχ για ειρηνευτικές συνομιλίες την Τετάρτη, όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος Majed al-Ansari έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η συμμετοχή του Al-Thani “έρχεται σε ένα κρίσιμο στάδιο των συνομιλιών, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα των διαμεσολαβητών να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα δώσει τέλος στον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας”.

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη, στις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σεΐχ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με αξιωματούχους της Χαμάς πριν από τις διαπραγματεύσεις”.

Οι επιδιώξεις της Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία της στην Αίγυπτο επιδιώκει “να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας”, καθώς συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης απαρίθμησε τους βασικούς στόχους της οργάνωσης στις συνομιλίες, οι οποίοι είναι: