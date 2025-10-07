Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Νιώθω ευγνώμων και πάντα ευχαριστώ τον Θεό που τον έχω δίπλα μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Καλομοίρα
Φωτογραφία: Instagram/itskalomira

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι μαζί από το 2006, ενώ γνωρίζονται από παιδιά. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2010 και στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει τους δίδυμους Νίκο και Δημήτρη, οι οποίοι ήρθαν στον κόσμο τον Δεκέμβριο του 2012 και την Αναστασία, που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2016.

Το αγαπημένο ζευγάρι ήρθε για λίγες ημέρες στην Ελλάδα, και η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα τους συνάντησε στο αεροδρόμιο. Η Καλομοίρα μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη στον Θεό, που τον έχει στη ζωή της. Ακόμα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μπούσαλης είναι εκείνος που υποχωρεί σε έναν τσακωμό τους.

«Ήρθαμε για δουλειές αλλά δεν θα κάτσουμε για πολλές μέρες, γιατί έχω τα παιδιά και δεν μπορώ να φεύγω από το σπίτι. Αλλά χαίρομαι γιατί γιορτάζουμε 15 χρόνια μαζί, οπότε θα είναι σαν μήνας του μέλιτος. Δεν του πήρα δώρο, εγώ είμαι το δώρο. Του μαγειρεύω, του καθαρίζω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος», εξήγησε η Καλομοίρα.

Επιπλέον, η αγαπημένη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως: «Ο Γιώργος υποχωρεί σε τσακωμούς, εγώ κάνω 10 χρόνια! Νιώθω ευγνώμων και λέω πάντα ευχαριστώ στον Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου. Είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνουμε μία οικογένεια μαζί και υπάρχει σεβασμός κι αγάπη».

