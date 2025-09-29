Καλομοίρα-Γιώργος Μπούσαλης: Έκλεισαν 15 χρόνια γάμου – Το μήνυμα αγάπης στο Instagram και η… πόζα από την παιδική τους ηλικία

Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, γνωρίζονται από τότε που ήταν παιδιά και εδώ και 15 χρόνια ζουν ως παντρεμένοι, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τρία παιδιά. Η γνωστή τραγουδίστρια και νικήτρια του «Fame Story» μοιράστηκε την Κυριακή (28/9) δύο σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της ζωής της. Η πρώτη φωτογραφία είναι από την ημέρα του γάμου τους το 2010, ενώ η δεύτερη τους γυρίζει πίσω στα παιδικά τους χρόνια.

Οι δυο τους υπήρξαν γείτονες και φίλοι από μικροί, κάνοντας στενή παρέα για πολλά χρόνια. Μετά τη συμμετοχή της Καλομοίρας στο μουσικό ριάλιτι του ΑΝΤ1, η σχέση τους εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω και το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει στον γάμο.

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξεκινήσαμε με έναν μικρό χορό και χορεύουμε ακόμα μαζί στη ζωή. Χαρούμενη επέτειο γλυκέ μου».

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε το «Fame Story» στη ζωή της. «To Fame Story άλλαξε όλη μου τη ζωή. Πριν μπω στο παιχνίδι, είχα πάρει υποτροφία για μουσική, επειδή παίζω βιόλα, και ήταν να ξεκινήσω στο πανεπιστήμιο. Έκανα πολλά πράγματα για να πετύχω. Είχα γράψει ένα demo και κάθε μέρα το έστελνα μαζί με ένα γράμμα στον Puff Daddy, έλεγα: θα πετύχω», είχε δηλώσει η Καλομοίρα.