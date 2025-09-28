Ξάνθη: «Έχω πάθει σοκ» λέει ο 40χρονος ομογενής που έζησε τον τρόμο στα χέρια αστυνομικού – «Είναι όλα ψέματα» υποστηρίζει ο ένστολος

Στιγμές τρόμου έζησε στην Ξάνθη ένας 40χρονος ομογενής από τη Γερμανία στα χέρια ενός αστυνομικού, ο οποίος τον προσέγγισε, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του υπηρεσιακού οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, συνελήφθη το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Όπως έγινε γνωστό, ο αστυνομικός φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου τον 40χρονο και επειδή -όπως υποστήριξε τον πέρασε για παράτυπο μετανάστη- του πέρασε χειροπέδες. Στην συνέχεια φέρεται να τον έβαλε μέσα στο πορτ μπαγκάζ του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του και να τον μετέφερε σε χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και στην συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας κατά την διάρκεια του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».

«Έχω πάθει σοκ»

«Έχω πάθει σοκ, δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μου συνέβαινε αυτό», ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου, ο οποίος πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

«O πελάτης μου είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας έχει διπλή υπηκοότητα, τη γερμανική και την ελληνική, δεν γνωρίζει ελληνικά. Έκανε τα ψώνια του στο γυρισμό ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο σταματάει ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο κατεβαίνει ένα άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι αστυνομικός, χωρίς να του ζητήσει στοιχεία ταυτότητας, τον ξυλοκοπεί, του βάζει χειροπέδες και τον βάζει μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου», δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος, Αδναν Πετσενίκ.

Όπως κατήγγειλε ο 40χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου για να επισκεφθεί τους γονείς του. Το πρωί του Σαββάτου, κι ενώ γυρνούσε από σούπερ μάρκετ, στο κεντρικό δρόμο της επαρχιακής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, ξεκίνησε ο εφιάλτης.

«Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί γιατί δεν γνωρίζει ελληνικά ο παθών, του είπε ότι είναι αστυνομικός και θα τον πάει στο τμήμα και επέστρεψε πεζός στο χωριό. Ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου, πήγαμε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα όπου καταθέσαμε μήνυση. Εννοείται ότι θέλει να δικαιωθεί», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ξάνθη, ομογενής

Ξάνθη, ομογενής

«Είναι όλα ψέματα» υποστηρίζει ο αστυνομικός

«Είναι όλα ψέματα», ισχυρίζεται η πλευρά του αστυνομικού μέσω του δικηγόρου του. «Δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα ακούγονται. Είναι ψευδές ότι είναι εκτός υπηρεσίας. Είναι ψευδές ότι ήταν με τα πολιτικά. Είναι ψευδές ότι υπέστη σωματικές βλάβες, ότι τον ξυλοκόπησε και μπορώ να σας πω ότι είναι ψευδές ότι τον εγκατέλειψε αβοήθητο».

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Για τουλάχιστον 5 χλμ τον είχε κλειδωμένο μέσα στο πορτ μπαγκάζ

Σύμφωνα με το Mega, ο αστυνομικός κλείδωσε τον 40χρονο στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του και διένυσε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων προτού σταματήσει και τον βγάλει.

