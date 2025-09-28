Ξάνθη: Συνελήφθη αστυνομικός – Πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ και τον ξυλοκόπησε

Ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, συνελήφθη χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του το πρωί του Σαββάτου. Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.  Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

«Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Τον συνέλαβε και τον απήγαγε

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα xanthinews, ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα ομογενή από τη Γερμανία, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για παράνομο μετανάστη. Του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και έχει δυσκολίες στην επικοινωνία, είχε επισκεφθεί την Ξάνθη για να δει τους γονείς του.

 

 

 

