Στον Εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης: Συνελήφθη για φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος – «Είναι μεγάλες οι ζημιές» – ΦΩΤΟ 

Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη, καθώς προκάλεσε με το όχημά του φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε τον τόπου του ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 10 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης, σε μία μάντρα και σε μία γκαραζόπορτα. Στην συνέχεια διέφυγε πεζός από το σημείο, εγκαταλείποντας εκεί το θηριώδες όχημά του. Μετά το περιστατικό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων προχώρησαν σε καταγγελίες στην ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρες της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο σπίτι του ηθοποιού, στο θέατρο όπου εργάζεται καθώς και σε οικίες συγγενών του, ωστόσο δεν τον εντόπισαν. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει την στιγμή που το όχημα του ηθοποιού πέφτει πάνω στα οχήματα. Σύμφωνα με την Τροχαία, το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη έχει κατασχεθεί.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στην Τροχαία Κηφισιάς για να δώσει εξηγήσεις. Τελικά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ο ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας.

Δείτε φωτογραφίες από τα φθορές στα αυτοκίνητα:

«Είναι μεγάλες ζημιές» λένε οι οδηγοί των οχημάτων που κατέθεσαν στην Τροχαία

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές κλήθηκαν για κατάθεση στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής .

«Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το πράγμα θα πάρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Μας χτύπησαν. Κατεβήκαμε το πρωί και το είδαμε. Ήρθε η αστυνομία και μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση. Ήρθαμε, δώσαμε τις καταθέσεις μας όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ζημιές μας. Πρέπει να γίνει εκτίμηση. Είναι μεγάλες ζημιές» ανέφερε ένας οδηγός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε στην αστυνομία. Σηκωθήκαμε το πρωί και τα είδαμε. Μας πήρε η Τροχαία Κηφισιάς να έρθουμε για κατάθεση, ότι βρέθηκε ο οδηγός. Ούτε ξέραμε ποιος είναι», ανέφερε μία άλλη γυναίκα.

«Είναι μεγάλη ζημιά και στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα. Μεγάλη είναι η ζημιά», είπε άλλη κάτοικος της Φιλοθέης.

Σε κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, o Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να διασκέδαζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε κρητικό πανηγύρι στην Μεταμόρφωση.