ΗΠΑ: Αναζητούν το κίνητρο του 40χρονου ενόπλου που επιτέθηκε σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Ένας νεκρός, 9 τραυματίες και φόβοι για περισσότερα θύματα

Ένας άνδρας οδήγησε το όχημά του ρίχνοντας το στην κεντρική είσοδο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Μίσιγκαν και άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη 9.

ΗΠΑ: Φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Αναφορές για πυροβολισμούς

Ο δράστης βγήκε από το όχημά του πυροβολώντας με ένα τυφέκιο εφόδου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Γουίλιαμ Ρένι. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία, η οποία έπιασε φωτιά από την πρόσκρουση του οχήματος.

Καπνός υψωνόταν πάνω από την εκκλησία καθώς πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, έδειξαν πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν περισσότερα θύματα μέσα στην ερείπια της εκκλησίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Κάτοικος του Μίσιγκαν και 40 ετών ο ένοπλος

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του φερόμενου δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν, τόνισε ο Ρένι. Ο ίδιος αρκέστηκε να πει για τον δράστη ότι πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα από το Μπάρτον του Μίσιγκαν.

Οι αρχές θα εκτελέσουν ένταλμα έρευνας στην κατοικία του υπόπτου και θα ελέγξουν τα αρχεία των κινητών τηλεφώνων για να «ανακαλύψουν αν υπήρχε κίνητρο», δήλωσε ο Γουίλιαμ Ρένι.

Ο αστυνομικός διευθυντής ανέφερε ότι FBI έχει διαθέσει «100 πράκτορες στην περιοχή» για να βοηθήσει στη λήψη καταθέσεων από μάρτυρες. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε πολλές καταθέσεις πληροφοριών από μάρτυρες», είπε ο Ουίλιαμ Ρενέι.

Τραμπ: Η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να τελειώσει αμέσως

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί «φαίνεται να είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» και είπε ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο. «ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!», έγραψε.

«Σπαράζει η καρδιά μου για την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ», δήλωσε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», είπε.

«Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική», δημοσίευσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στο X.

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ανεπίσημα γνωστή ως Μορμόνοι. Το Γκραν Μπλαν, μια πόλη 7.700 κατοίκων, βρίσκεται περίπου 97 χλμ βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

