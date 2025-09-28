ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 9 τραυματίες σε επίθεση ενόπλου σε εκκλησία – «Εξουδετερώθηκε ο δράστης»

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 9 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλου σε εκκλησία στο Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές λένε ότι ο ένοπλος έπεσε με το όχημά του πάνω στην είσοδο της εκκλησίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας και αμέσως μετά άρχισε να πυροβολεί τους πιστούς. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο σκότωσαν τον ένοπλο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης έβαλε σκόπιμα φωτιά στην εκκλησία, η οποία εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι θα βρουν και άλλα θύματα όταν είναι ασφαλές να εισέλθουν στο κτίριο.

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».