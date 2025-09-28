Απεργία πείνας από κρατούμενους στις φυλακές Χανίων – Καταγγέλλουν «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης»

Επτά άνδρες (18–20 ετών) που κρατούνται στις φυλακές Χανίων ξεκίνησαν 3ήμερη απεργία πείνας από σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την κινητοποίηση γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.
Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους — θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.
Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα αιτήματά τους:
- Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
- Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)
- Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις
- Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε»