ΗΠΑ: Φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Αναφορές για πυροβολισμούς

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εκκλησία στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Σε βίντεο που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από την εκκλησία. Σύμφωνα με αναφορές η οροφή του κτιρίου έχει αρχίσει να καταρρέει.