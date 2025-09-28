ΗΠΑ: Φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Αναφορές για πυροβολισμούς

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Αναφορές για πυροβολισμούς

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εκκλησία στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Σε βίντεο που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από την εκκλησία. Σύμφωνα με αναφορές η οροφή του κτιρίου έχει αρχίσει να καταρρέει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

«Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ – «Ανάσα» για οικισμούς με λιγότερους από 1.500 κατοίκους

Επαφές Χάρη Θεοχάρη με επενδυτές και επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη – Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τις αξίες των αντικειμένων σε 26 δευτερόλεπτα;

Windows: 7 εργαλεία για να κάνεις την επιφάνεια εργασίας σου εντυπωσιακή
περισσότερα
16:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Αινιγματικό μήνυμα από τον Τραμπ: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για κάτι...
16:49 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχασε επαφή με δύο ομήρους κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είπε σήμερα πως έχασε επαφή με δύο ομήρους στην πόλη της Γάζας, εξα...
15:19 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ρωσία απορρίπτει τις απειλές Ζελένσκι περί “καταφυγίων” προς αξιωματούχους του Κρεμλίνου – «Προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους ότι είναι πολύ γενναίος στρατιώτης»

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ...
14:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο δόθηκε στην κυκλοφορία στην Κίνα – Βίντεο από drone

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο άνοιξε για κυκλοφορία στην Κίνα την Κυριακή (28/9), μετέδωσαν τα ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης