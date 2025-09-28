Αιμίλιος Χειλάκης: Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της Δημοκρατίας

Enikos Newsroom

lifestyle

Αιμίλιος Χειλάκης

Ο γνωστός ηθοποιός, Αιμίλιος Χειλάκης, μίλησε για την παράσταση #CANCEL που πρωταγωνιστεί και η οποία κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

«Το #CANCEL είναι μία παράσταση η οποία έχει ένα μότο, ‘διαφωνώ με ό,τι λες και θα υποστηρίξω μέχρι θανάτου σου το δικαίωμά μου να μην σε ακούω’. Είναι ακριβώς αυτό. Το κάναμε έτσι γιατί ουσιαστικά αυτό είναι σήμερα, είμαστε θυμωμένοι και δεν θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Και συνήθως οι πολιτικοί, ειδικά αυτοί που φωνάζουν, δεν φωνάζουν για να τους ακούσουμε, φωνάζουν για να μην ακούνε οι ίδιοι τα προβλήματά μας», είπε στο MEGA ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Για τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας. Δεν μιλάω αντικοινοβουλευτικά γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στη δύναμη του Κοινοβουλίου. Πιστεύω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιτάξουν προς εμάς. Ας γυρίσουν προς εμάς γιατί αυτά που θα τους πούμε είναι δυνατά. Ένας πατέρας ο οποίος έχει κάτσει από έξω από τη Βουλή και είναι σε απεργία πείνας, δεν το κάνει για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Το Σύνταγμα είναι τόπος συνάθροισης των πολιτών. Είναι τόπος συνάθροισης, μνήμης, γιατί είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, άρα πρέπει να θυμόμαστε, και ένα από τα σημεία μνήμης που πρέπει να έχουμε είναι τα θύματα των Τεμπών γιατί είναι θύματα. Δεν είναι ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί. Αυτό ήταν τα Τέμπη», σημειώνει, τονίζοντας: «Αυτός ο πατέρας δεν πιστεύω ότι κάνει απλά αντιπολίτευση στη ΝΔ».

Για την παράσταση

Περιγράφοντας την υπόθεση της παράστασης, εξήγησε: «Στην παράστασή μας, η οποία είναι μία ‘μαύρη’ κωμωδία, γελάς με το γελοίον του πράγματος, βάζεις τις σκέψεις σου πολύ βαθιά να σκεφτείς ότι καλό το δικαίωμά μου αλλά ο τρόπος που το δημοσιοποιώ μερικές φορές κάνει κακό στον άλλον. Θα πρέπει να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το δικαίωμα και την υποχρέωση. Και η βασική υποχρέωση είναι να υπάρχουμε όλοι μαζί».

Ο ίδιος μίλησε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για τη σάτιρα. «Δεν μπορείς να απαγορέψεις τη σάτιρα. Η σάτιρα για μένα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της Δημοκρατίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

«Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ – «Ανάσα» για οικισμούς με λιγότερους από 1.500 κατοίκους

Επαφές Χάρη Θεοχάρη με επενδυτές και επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη – Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τις αξίες των αντικειμένων σε 26 δευτερόλεπτα;

Windows: 7 εργαλεία για να κάνεις την επιφάνεια εργασίας σου εντυπωσιακή
περισσότερα
19:24 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η εξομολόγηση του Νίνο για τα παιδιά του: «Νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί»

Στην προσωπική του ζωή και στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά του αναφέρθηκε ο γνωστ...
18:05 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε από την έπαυλη της στο Μοντεσίτο

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια φωτογραφία από το εσωτερικό της έπαυλης τω...
12:43 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Κίτσος: Τις τελευταίες ημέρες λέω «πώς θα το σώσω»

Συνέντευξη στο Πρωινό Σαββατοκύριακο παραχώρησε ο Δημήτρης Κίτσος, αποκαλύπτοντας πώς βιώνει τ...
11:05 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Παπαρίζου: Η αποκάλυψη για το έμφραγμα του αδελφού της και το ευχαριστώ στους γιατρούς – Γεωργιάδης: «Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο για τα νοσοκομεία»

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε μια προσωπική αποκάλυψη στην πρεμιέρα του The Voice, αποκαλύπτοντας πω...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης