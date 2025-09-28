Αιμίλιος Χειλάκης: Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της Δημοκρατίας

Ο γνωστός ηθοποιός, Αιμίλιος Χειλάκης, μίλησε για την παράσταση #CANCEL που πρωταγωνιστεί και η οποία κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

«Το #CANCEL είναι μία παράσταση η οποία έχει ένα μότο, ‘διαφωνώ με ό,τι λες και θα υποστηρίξω μέχρι θανάτου σου το δικαίωμά μου να μην σε ακούω’. Είναι ακριβώς αυτό. Το κάναμε έτσι γιατί ουσιαστικά αυτό είναι σήμερα, είμαστε θυμωμένοι και δεν θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Και συνήθως οι πολιτικοί, ειδικά αυτοί που φωνάζουν, δεν φωνάζουν για να τους ακούσουμε, φωνάζουν για να μην ακούνε οι ίδιοι τα προβλήματά μας», είπε στο MEGA ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Για τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας. Δεν μιλάω αντικοινοβουλευτικά γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στη δύναμη του Κοινοβουλίου. Πιστεύω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιτάξουν προς εμάς. Ας γυρίσουν προς εμάς γιατί αυτά που θα τους πούμε είναι δυνατά. Ένας πατέρας ο οποίος έχει κάτσει από έξω από τη Βουλή και είναι σε απεργία πείνας, δεν το κάνει για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Το Σύνταγμα είναι τόπος συνάθροισης των πολιτών. Είναι τόπος συνάθροισης, μνήμης, γιατί είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, άρα πρέπει να θυμόμαστε, και ένα από τα σημεία μνήμης που πρέπει να έχουμε είναι τα θύματα των Τεμπών γιατί είναι θύματα. Δεν είναι ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί. Αυτό ήταν τα Τέμπη», σημειώνει, τονίζοντας: «Αυτός ο πατέρας δεν πιστεύω ότι κάνει απλά αντιπολίτευση στη ΝΔ».

Για την παράσταση

Περιγράφοντας την υπόθεση της παράστασης, εξήγησε: «Στην παράστασή μας, η οποία είναι μία ‘μαύρη’ κωμωδία, γελάς με το γελοίον του πράγματος, βάζεις τις σκέψεις σου πολύ βαθιά να σκεφτείς ότι καλό το δικαίωμά μου αλλά ο τρόπος που το δημοσιοποιώ μερικές φορές κάνει κακό στον άλλον. Θα πρέπει να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το δικαίωμα και την υποχρέωση. Και η βασική υποχρέωση είναι να υπάρχουμε όλοι μαζί».

Ο ίδιος μίλησε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για τη σάτιρα. «Δεν μπορείς να απαγορέψεις τη σάτιρα. Η σάτιρα για μένα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της Δημοκρατίας».