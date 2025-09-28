Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία αυτοκινήτου – Ξήλωσε κολώνες, συγκρούστηκε με παρκαρισμένα οχήματα και ντεραπάρισε

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ίλιον, Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στο Ίλιον, όταν ένα αυτοκίνητο κατέγραψε μία τρελή πορεία και τελικά κατέληξε ανάποδα σε πεζοδρόμιο.

Το τροχαίο έγινε στην οδό Αγίου Νικολάου στο Ίλιον. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στην δημοσιότητα φως ο Alpha, φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο ξήλωσε δύο κολώνες και ένας δέντρο, συγκρούστηκε με παρκαρισμένα οχήματα, χτύπησε την τζαμαρίας ενός καταστήματος και κατέληξε ανάποδα στο πεζοδρόμιο.

Οι επιβάτες του οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

