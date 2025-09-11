Αιμίλιος Χειλάκης: «Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν»

Αιμίλιος Χειλάκης: «Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου συνομίλησαν με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το «μυστικό της επιτυχίας» σε μια σχέση και εξήγησε γιατί, όπως ο ίδιος πιστεύει, τα πάθη μπορούν να αποτελέσουν «ευλογία» για ένα ζευγάρι.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι που είναι 21 χρόνια μαζί, στη δουλειά μας, είναι λίγοι. Τα ζευγάρια που είναι τόσα χρόνια μαζί είναι άνθρωποι που κατά συνθήκη έχουν λύσει, με έναν μαγικό τρόπο, τις διαφωνίες τους. Όχι πως δεν διαφωνούν. Ξέρω ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και τα θαυμάζουμε κιόλας, τα οποία διαφωνούν ριζικά. Ναι, αλλά αυτό ορίζει δυο διαφορετικές προσωπικότητες που αποφασίζουν να είναι μαζί».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι σε μια σχέση αγαπάμε ό,τι αφεθείς εσύ να σου συμβεί. Πάθος είναι κάτι που συμβαίνει, δηλαδή έχει συμβεί, το παθαίνεις. Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν. Σαν πάθος δεν εννοώ το σεξουαλικό, το φοβερό, το “κλαίω στα πατώματα”. Εννοώ το να συμβεί κάτι σε εσένα. Αν συμβεί κατά τύχη είναι πολύ δύσκολο».

Κλείνοντας, ο Αιμίλιος Χειλάκης υπογράμμισε: «Για την αγάπη, που είναι ένα από αυτά που παθαίνουμε με τους άλλους, πρέπει να έχεις αφήσει μια πόρτα ανοιχτή για να σου συμβεί. Τι αγαπάς, λοιπόν; Αυτό που κατά συνθήκη έχεις απόλυτη ανάγκη».

