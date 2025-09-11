Πάτρα: Οι φάκελοι που ανοίγουν μετά τα πορίσματα Γκότση – Η υπόθεση με τον 5χρονο και τα νέα στοιχεία για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν ξανά υποθέσεις που είχαν εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και είχαν αρχειοθετηθεί μετά τα πορίσματα του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και της απόφασης για αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας στην Πάτρα, με τον ιατροδικαστή Γκότση να τίθεται σε αναστολή καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, φάκελοι που είχαν κλείσει στο παρελθόν βγαίνουν εκ νέου από το συρτάρι, με τις Αρχές να εξετάζουν αν τα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές αποφάσεις.

Οι υποθέσεις που ανοίγουν ξανά

Θάνατος βρέφους 2,5 μηνών το 2013: Οι γονείς κατηγορήθηκαν αλλά αθωώθηκαν. Πόρισμα Γκότση: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Υπόθεση 5χρονου το 2024 με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα: Η γιαγιά κατηγορήθηκε αλλά αθωώθηκε. Πόρισμα Γκότση: τα έκανε μόνο του.

τα έκανε μόνο του. Εγκαύματα στην πλάτη αγοριού ΑμΕΑ το 2025: Γιατρός υποστήριξε ότι πρόκειται για κακοποίηση. Πόρισμα Γκότση: εγκαύματα τριβής, χωρίς κακοποίηση.

εγκαύματα τριβής, χωρίς κακοποίηση. Θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη το 2018.

Η υπόθεση του 5χρονου με την κρεμάστρα

Αδιανόητες εικόνες και μία ιστορία που ξαναβγαίνει στο φως προκαλούν απορίες και θέτουν ερωτήματα για το πώς χειρίστηκαν οι Αρχές την υπόθεση. Ο φάκελος ανοίγει ξανά, γεγονός που δείχνει ότι το καλοκαίρι του 2024 δεν έγιναν όλα σωστά.

Ένα 6χρονο αγόρι βρισκόταν στο σπίτι με τη γιαγιά και τον μεγαλύτερο αδελφό του, ενώ οι γονείς του έλειπαν στις δουλειές τους. Η γιαγιά, όπως περιέγραψε, βρήκε το παιδί μόνο του σε ένα δωμάτιο να παίζει με μία κρεμάστρα και, όπως είπε, είχε τραυματιστεί στην ευαίσθητη περιοχή. Οι γονείς ειδοποιήθηκαν να επιστρέψουν εσπευσμένα και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας του 6χρονου μίλησε στο Live News και εξήγησε πώς έμαθε για το περιστατικό: «Στο δωμάτιο ήταν μόνο του, για μία στιγμή. Εγώ δεν ήμουν εκεί, στη δουλειά ήμουν. Η μάνα μου ήταν εκεί με τον μεγάλο μου τον γιο. Ήταν σε άλλο δωμάτιο. Η μάνα μου σιδέρωνε τα ρούχα στο άλλο δωμάτιο. Η μάνα μου το βρήκε, πήγε στο δωμάτιο, το βρήκε, μας φώναξε, πήγαμε (στο σπίτι). Πήγαμε στο νοσοκομείο και έτσι».

Η γιαγιά ήταν αυτή που εντόπισε το παιδί με την κρεμάστρα και, όπως περιγράφει ο πατέρας, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, πρώτα στη Ζάκυνθο και στη συνέχεια στην Πάτρα. «Εξετάσεις δεν κάνανε, απλά βγάλανε το αντικείμενο και αυτό ήταν, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς, φοβόμασταν. Εξετάστηκε από γιατρό, έναν χειρουργό. (Η Αστυνομία) κανέναν δεν συνέλαβε απλά ήρθε εκεί, μιλήσαμε και αυτό, δεν συνέλαβε κανέναν. Είπαμε πώς έγινε».

Το ξένο σώμα αφαιρέθηκε και η σωματική περιπέτεια του παιδιού ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, ακολούθησε δίκη για τη γιαγιά με κατηγορία την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όπως είπε ο πατέρας, η γιαγιά κρίθηκε αθώα.

«Το δικαστήριο (έγινε) μετά από 2 – 3 μήνες. Τα είπαμε, είδαν ότι το είχε κάνει μόνος του, δεν είναι ότι κάποιος από το σπίτι το έχει κάνει».

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής Πατρών

Το πιο ισχυρό στοιχείο στην υπόθεση ήταν το ιατροδικαστικό πόρισμα της υπηρεσίας Πατρών, με την υπογραφή του Ανδρέα Γκότση. Σύμφωνα με το συμπέρασμα, δεν υπήρξε ίχνος κακοποίησης και ο τραυματισμός προήλθε από το ίδιο το παιδί με την κρεμάστρα.

Ο πατέρας ανέφερε: «Λέγαμε μήπως έχει δει τίποτα ή είπαν τίποτα τα παιδιά στο σχολείο (…) μήπως κανένα βιντεάκι είχε κοιτάξει. Μήπως από κανένα παιδί έχει ακούσει κάτι, δεν ξέρω. Τον ρωτήσαμε, δεν μας απάντησε γιατί το έκανε. “Το έκανα”, λέει, “συγνώμη μπαμπά”. “Γιατί το έκανες;”, “δεν ξέρω” μου λέει».

Την Πέμπτη (11/9), όπως αποκάλυψε στο Live News ο τοπικός προϊστάμενος του ΕΣΥ, Βασίλης Αλεξόπουλος, η υπόθεση ανοίγει ξανά ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει ή όχι το ενδεχόμενο κακοποίησης. «Με κάλεσε το Εσωτερικών Υποθέσεων και ανέφερα δύο περιστατικά. Περιμένουμε την εξέλιξη των υποθέσεων. Πρόκειται για την υπόθεση 10χρονου ΑμΕΑ που είχε ασυνήθιστα σημάδια στην πλάτη και το 6χρονο με ξένο σώμα στο ορθό».

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους – Αντιφάσεις και αλληλοκατηγορίες των γονέων

Η υπόθεση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών, το 2013, γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Οι γονείς δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα, ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον, με αποτέλεσμα η υπόθεση να ανοίγει ξανά.

Η μητέρα επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. «Το παιδί ‘έφυγε’ από ιογενή εγκεφαλίτιδα. Αυτό μας έχουν πει. Και αυτό γνωρίζουμε εμείς». Ο πατέρας, ωστόσο, αφήνει υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια. «Υποψιάζομαι ή τη μάνα ή την πρώην μου ή την πεθερά μου. Δεν γίνεται, έχει ενδοκρανιακές πιέσεις. Ζήτησα εγώ πάλι ιατροδικαστική, δεν γίνεται να είναι από την πάθηση, δεν γίνεται να σπάνε αγγεία».

Οι περιγραφές τους για το μοιραίο βράδυ στο σπίτι διαφέρουν. Η μητέρα είπε: «Το κράτησε η μητέρα μου. Ήταν υγιές αυτό το παιδάκι μας, έκανε εμετό με αίμα και το πήγαμε στο νοσοκομείο, κλινικά νεκρό. Εκείνο το βράδυ το κράτησε η μητέρα μου και η μητέρα μου το είχε μια χαρά, γιατί και οι παππούδες μου το είδαν και η αδελφή μου το είδε εκείνο το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί».

Ο πατέρας δίνει άλλη εικόνα: «Έκατσε γύρω στα 20 λεπτά στο σπίτι της μαμάς της. Γυρνώντας στο σπίτι, εγώ πήγα στην κουζίνα για να του φτιάξω γαλατάκι. Δίνω το γάλα στην …, όπως έδινε η … το γάλα, ο μικρός πνίγηκε και μελάνιασε. Τον παίρνω, πηγαίνω κατευθείαν στο μπάνιο για να τον κάνω μπάνιο και συνήλθε ο μικρός».

Και οι δύο γονείς συμφωνούν σε ένα μόνο σημείο: ότι κανείς τους δεν είχε δει σημάδια στο σώμα του βρέφους πριν από τη μεταφορά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. «Όπως έφτασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε καμία από εμάς και όταν το βάλαμε στο ασθενοφόρο δεν είχε καμία μελανιά. Εκεί στην Πάτρα στο νοσοκομείο είδαμε κι εμείς τις μελανιές», είπε η μητέρα.

Ο πατέρας πρόσθεσε: «Αυτό το πράγμα στα Ιωάννινα, οι μώλωπες και αυτά, δεν υπήρχαν πουθενά. Το μόνο που είχε ήταν έναν μώλωπα στο στήθος όταν τον πήραμε από την γιαγιά, μία εκδορά φαινόταν, μία κοκκινίλα. Μετά είχε περισσότερες, μετά είχε και στο μέτωπο, είχε και στο στήθος το αριστερό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, μιλάω γι’ αυτό το πράγμα και πεθαίνω εγώ ο ίδιος».

Ο ίδιος συνέχισε: «Όταν “έφυγε” ο μικρός από τη ζωή, ο Παναγιωτάκης, ήμασταν στην Πάτρα. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι για να μένουμε εκεί, γιατί πηγαίναμε πρωί – απόγευμα να δούμε τον μικρό και με το που ‘φεύγει’ από τη ζωή ο μικρός, έρχεται η μάνα της στο σπίτι αυτό που είχα εγώ νοικιασμένο. Δεν γίνεται τώρα τον μικρό, να τον τρέχουμε όλη τη ζωούλα που έζησε, 2,5 μηνών, να είμαστε στο νοσοκομείο και ξαφνικά να πηγαίνει στην πεθερά μου και μετά από εκεί κατευθείαν στο νοσοκομείο. (Η μητέρα των παιδιών) Φοβάται τους δικούς της πολύ απλά».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι οι γονείς της συζύγου του χτύπησαν το παιδί, απάντησε: «Ναι. Άμα διαβάσεις τις δικογραφίες τότε που έχουνε δοθεί και η ίδια η (μητέρα των παιδιών) το λέει, ότι “μπορεί να το έχει κάνει και η μάνα μου”».

Αντιφάσεις υπάρχουν και για το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Η μητέρα υποστηρίζει πως η κόρη τους, επίσης 2,5 μηνών, έσπασε κόκκαλο στο πόδι της επειδή ο πατέρας την πλάκωσε στον ύπνο του. Ο πατέρας υποστηρίζει το αντίθετο: «Δεν έγιναν έτσι κι έχω καταθέσει και κάποια χαρτιά. Εγώ ήμουν πάντα για δουλειά, με τον κουμπάρο μου, και γυρνώντας στο σπίτι είδα την μικρή να έχει μία γάζα στο ποδαράκι της και της λέω “τι έγινε εκεί;”, μου λέει “την πάτησα εγώ κατά λάθος στον ύπνο”».

Ο ίδιος κατήγγειλε στο Live News ότι η 33χρονη χτυπούσε τα παιδιά, υποστηρίζοντας πως το κάταγμα δεν ήταν το μόνο τραύμα της κόρης τους. «Αλλά δεν είναι μόνο το ένα τραύμα, είχε και άλλο τραύμα. Ήταν στο αυτάκι της, με 9 ράμματα. Κατά λάθος, της κουνήθηκε το μωρό και την έβαλε στο καρότσι και έτσι όπως κουνήθηκε το μωρό, της έσκισε το αυτί στο σίδερο του καροτσιού».

Παράλληλα, ο ίδιος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της συζύγου του. «Έχω και σπασμένα πλευρά. Έχω και σημάδια σε όλο μου το κορμί, η αδερφή μου με βοήθησε να σταθώ όρθια», έχει καταγγείλει η ίδια.

Οι Αρχές επανεξετάζουν την υπόθεση του θανάτου του βρέφους, με τις μελανιές στο σώμα του να προκαλούν ερωτήματα. Η μητέρα δίνει τη δική της εξήγηση: «Είναι παθολογικά. Το παιδί έσπαγαν οι φλέβες του εν ώρα ταξιδιού. Από την ώρα που έφυγε από τα Γιάννενα για να πάει στην Πάτρα, από τις λακκούβες και από τον παλιό τον δρόμο έσπαγαν οι φλέβες του. Δεν άντεχε ο οργανισμός του».

Συγγενής της οικογένειας ανέφερε: «Όταν πήγαμε στην Πάτρα, ο κ. Ηλιάδης, πήγαμε στο γραφείο και μας λέει “δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, θα σας δείξω φωτογραφίες πώς ήρθε το παιδί εδώ σε εμένα”. Και μας έδειξε φωτογραφίες. Μετά, με το επόμενο παιδί που γέννησε, το είδαμε πάλι με γύψο, με νάρθηκα στο πόδι, και γι’ αυτό (κάναμε την καταγγελία). Ήρθε στις 40 (ημέρες) που γέννησε να πάρει ευχές στο χωριό από τον παπά της εκκλησίας εκεί και εκεί το είδαμε το μωρό. Μαλώνανε, δεν περνούσαν καλά τι να σου πω τώρα, λόγοι επιβίωσης για να ζήσουν τα παιδιά. Τα συνδέσαμε όλα μαζί».

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις που έγιναν στο βρέφος, όσο αυτό βρισκόταν στο νοσοκομείο, δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης απέδωσε τότε τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.