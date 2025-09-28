Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός έχει το θράσος να “πανηγυρίζει” για τα εξοπλιστικά, τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του

«Ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να “πανηγυρίζει” για τα εξοπλιστικά, τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του, χωρίς ποτέ να εξηγεί τις συνεχείς, ιλιγγιώδεις ανατιμήσεις από τις αρχικές συμφωνίες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «όσο για την ομιλία του στον ΟΗΕ, δυστυχώς ο Κ. Μητσοτάκης είπε αυτά που ήθελε να ακούσει ο Ερντογάν, δηλαδή τη συνεκμετάλλευση, την οποία είχε ήδη προετοιμάσει με τη “μειωμένη επήρεια”» και ότι «τέλος, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να αναφέρεται στη δικαιοσύνη, στην οποία ο ίδιος παρεμβαίνει με τον “εκάστοτε Ντογιάκο”».