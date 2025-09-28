Ανδρουλάκης: Η πολιτική της κυβέρνησης δημιουργεί κοινωνικά αδιέξοδα

Enikos Newsroom

πολιτική

Τη Βολισσό, που το καλοκαίρι επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Φέτος το καλοκαίρι, η Χίος υπέστη μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Κάηκαν περίπου 120.000 στρέμματα δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, βοσκοτόπια. Κατοικίες έπαθαν σοβαρές ζημιές» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας την ανάγκη επένδυσης στην πρόληψη και στα τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας.

«Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αναζωογόνησης του νησιού και αποκατάστασης των ζημιών. Πρέπει επίσης να υπάρξει άμεσα οικονομική στήριξη σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, οι οποίοι μπαίνουν σε μια νέα εποχή παραγωγής» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στα εθνικά θέματα έκανε λόγο για «επιμονή του Πρωθυπουργού να συνδέει τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας με την άρση του casus belli. Ένα ακόμη λάθος του κ. Μητσοτάκη. Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE θα έχει για την Τουρκία μόνιμα οφέλη, ενώ η άρση του casus belli μπορεί να έχει πρόσκαιρα οφέλη για τη χώρα μας, διότι όσο εύκολα μπορεί να αρθεί σε μια συνεδρίαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, τόσο εύκολα μπορεί να επανέλθει. Ας σταματήσει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτούς τους επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς».

Τέλος ερωτηθείς για την κυριακάτικη διαδικτυακή ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη και την αναφορά του σε εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι σε τίποτα», σχολίασε:

«Η ακρίβεια που σαρώνει την ελληνική κοινωνία, είναι μεμψιμοιρία ή είναι πραγματικότητα; Η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι μεμψιμοιρία ή είναι πραγματικότητα; Η αύξηση των ανισοτήτων και η μείωση της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού είναι μεμψιμοιρία ή είναι πραγματικότητα;

Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς περιγράφει με μεγαλοστομίες μια κατάσταση πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Οι πολιτικές του οδηγούν χιλιάδες Έλληνες σε νέα, πολύ μεγάλα κοινωνικά αδιέξοδα. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αναγκαία πολιτική αλλαγή».

12:01 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

