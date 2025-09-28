Εύβοια: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε σε πόρτα πλοίου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης τελείται αυτή την ώρα στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Chios, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα τόσο νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο – Εξετάζεται από τις Αρχές

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του πλοίο. Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των λιμενικών Αρχών που το εξετάζουν καρέ καρέ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, στο βίντεο φαίνεται ο άτυχος 20χρονος να τραβάει τον μοχλό την πόρτα, εκείνη ανοίγει λίγο. Ο 20χρονος ξανατραβάει τον μοχλό και στην συνέχεια εγκλωβίζεται στην βαριά πόρτα. Η έρευνα από το Λιμενικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Κανονικό μέλος του πληρώματος ο 20χρονος – Είχε ειδικότητα καθαριστή μηχανής

Ο 20χρονος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο, η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.