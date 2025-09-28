Εύβοια: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε σε πόρτα πλοίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

κηδεία ναυτικού bluestar

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης τελείται αυτή την ώρα στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Chios, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα τόσο νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.    Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.

κηδεία ναυτικού bluestar

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο – Εξετάζεται από τις Αρχές

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του πλοίο. Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των λιμενικών Αρχών που το εξετάζουν καρέ καρέ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, στο βίντεο φαίνεται ο άτυχος 20χρονος να τραβάει τον μοχλό την πόρτα, εκείνη ανοίγει λίγο. Ο 20χρονος ξανατραβάει τον μοχλό και στην συνέχεια εγκλωβίζεται στην βαριά πόρτα. Η έρευνα από το Λιμενικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Κανονικό μέλος του πληρώματος ο 20χρονος – Είχε ειδικότητα καθαριστή μηχανής

Ο 20χρονος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο, η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία.  Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Σάκχαρο: Με ποια σειρά να τρώμε για να μην αυξηθεί απότομα η γλυκόζη

Καταπατημένα του Δημοσίου: Οι χαμηλές… πτήσεις στις αιτήσεις έφεραν παράταση – Η νέα προθεσμία και οι λεπτομέρειες για τη δ...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του για την επιστροφή ενοικίου, το νέο Gov.gr Wallet και τα μέτρ...

Η Meta AI εισάγει τη ροή «Vibes» με σύντομα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από δημιουργούς

Τεστ προσωπικότητας: Η εικόνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος είναι ο τύπος προσκόλλησης στις σχέσεις σας
περισσότερα
14:20 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τατόι: Μωρό και η μητέρα του έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Νέο περιστατικό με μικρό παιδί που έπαθε ηλεκτροπληξία αυτή τη φορά μέσα σε πάρκο στο Τατόι, π...
13:06 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το… μικρό της πόνυ – Βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια γυναίκα εθεάθη, σύμφωνα...
12:50 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ξάνθη: Συνελήφθη αστυνομικός – Πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ και τον ξυλοκόπησε

Ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, συνελήφθη χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2...
12:26 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

«Οι υποδομές της Αττικής δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία φαινόμενα, όπως ο Daniel» – Προειδοποίηση από καθηγητή Φυσικών Καταστροφών

Τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής κρούει ο Μιχάλης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης