Ουκρανία: Στην τελική ευθεία συμφωνία για αγορά όπλων αξίας 90 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ – Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο εργάζεται πάνω σε μια «μεγάλη συμφωνία» για αγορά όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει δώσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λεπτομερείς προδιαγραφές για τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για συστήματα όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι πύραυλοι Tomahawk, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στα βασικά σημεία με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα προχωράμε στην πρακτική εφαρμογή», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο. Το υπό συζήτηση πακέτο εκτιμάται ότι φτάνει τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Η συμφωνία για drones

Ουκρανοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ αργότερα μέσα στον μήνα ή τον Οκτώβριο για τεχνικές συζητήσεις σχετικά με τις αγορές όπλων και μια ξεχωριστή συμφωνία για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον, η Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, θα συναντηθεί τον επόμενο μήνα με Αμερικανούς αξιωματούχους για πιθανά αμερικανικά έργα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του κοινού επενδυτικού ταμείου που συμφωνήθηκε την προηγούμενη άνοιξη, ανέφερε το Bloomberg.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε το Σάββατο ότι μοιράζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο «ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας.

«Όσον αφορά το τι θέλει η Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όλα υπάρχουν σε αυτό το αίτημα», ανέφερε ο Ζελένσκι. «Παραδώσαμε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα αίτημα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες και παραδείγματα για το τι θέλει η Ουκρανία».

«Αλλά είμαστε έτοιμοι για ξεχωριστές συμφωνίες, για μεμονωμένους τύπους όπλων, συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων μεγάλης εμβέλειας. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έχει παραλάβει ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ένα ισραηλινό σύστημα Patriot λειτουργεί εδώ και έναν μήνα στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα παραλάβει δύο ακόμα νέα συστήματα τους επόμενους μήνες, χωρίς να διευκρινίσει ποιος θα τα προμηθεύσει. «Ένα ισραηλινό σύστημα λειτουργεί στην Ουκρανία εδώ και έναν μήνα. Θα παραλάβουμε και δύο συστήματα Patriot το φθινόπωρο», δήλωσε.

Ο Ουκρανός ηγέτης προειδοποίησε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει την επιθετικότητά του στην Ουκρανία, όπως αποδεικνύεται από τους σφοδρούς καθημερινούς βομβαρδισμούς των τελευταίων ημερών, αλλά και τις δοκιμασίες στις οποίες έχει υποβάλλει την ευρωπαϊκή αεράμυνα με τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ.

«Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τελειώσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Θα ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο και κανείς δεν ξέρει πού», κατέληξε ο Ζελένσκι.