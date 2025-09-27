Ζελένσκι: Η Ουκρανία έχει παραλάβει ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του παρέλαβε από το Ισραήλ ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, έναν εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής υψηλού κόστους και αναγκαίου για την απώθηση των επιθέσεων ρωσικών πυραύλων εναντίον της χώρας.

«Ένα ισραηλινό σύστημα (Patriot) λειτουργεί στην Ουκρανία, λειτουργεί εδώ και έναν μήνα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν το Κίεβο το αγόρασε ή το απέκτησε δωρεάν.

Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο για συνομιλίες με επίκεντρο την οικονομία και τα όπλα.

Ο Ζελένσκι βρισκόταν στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Είπε πως μοιράζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο «μια κάποια εικόνα του τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ρωσικές ενέργειες, ενώ δεσμεύτηκε να ανταποδώσει εάν η Μόσχα προκαλέσει ένα μπλακάουτ στην Ουκρανία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Καινοτομία: Όλες οι λεπτομέρειες για τους φθινοπωρινούς διαγωνισμούς – Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

Σούπερ μάρκετ: 1.000 κωδικοί στην «εθελοντική μείωση τιμών» – Ποια προϊόντα τα ενταχθούν

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χαμένο παπούτσι στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 19 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:57 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανός ΥΠΕΞ για Ζαπορίζια: «Προτρέπουμε τα κράτη να καταστήσουν σαφές στην Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει»

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία πως έχει αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια α...
17:40 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Bild: Η Γερμανία σκέφτεται να επιτρέψει στον στρατό να καταρρίπτει drones

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον στρατό της να καταρρίπτει μη επανδρωμένα α...
15:13 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Στους 25 νεκρούς ο απολογισμός από την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Ο απολογισμός από τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις που αποδίδονται στην κατανάλωση νοθευμένου αλκ...
12:49 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Times of Israel: Αυτό είναι το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Ανοίγει τον δρόμο για το Παλαιστινιακό κράτος

Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης