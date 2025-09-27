Μυτιλήνη: Συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Αναζητείται ο συνεργός του

Εξιχνιάστηκαν έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, 3 υποθέσεις απάτης, που διαπράχθηκαν πριν περίπου από δύο εβδομάδες, σε βάρος ατόμων προχωρημένης ηλικίας στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκε ένας 29χρονος ημεδαπός για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή προχωρημένης ηλικίας στη Μυτιλήνη και προσποιούμενο τον λογιστή, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να παραδώσει στον 29χρονο δράστη, ο οποίος παρουσιάστηκε έξω από την οικίας της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας 100 ευρώ περίπου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, το ίδιο άτομο ενέχεται σε 2 ακόμη υποθέσεις απόπειρας απάτης, που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στη Μυτιλήνη, κατά το χρόνο των οποίων αποπειράθηκε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα, από 2 ακόμη γυναίκες προχωρημένης ηλικίας.

Ο 29χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στη Σάμο, για την εμπλοκή του σε υποθέσεις απάτης.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον -1- ακόμη άτομο εμπλέκεται στις υποθέσεις αυτές.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

