Μεταμόρφωση: Βίντεο ντοκουμέντα από την αιματηρή συμπλοκή των 20 ατόμων έξω από κρητικό γλέντι – «Έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου»

Βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την αιματηρή συμπλοκή το βράδυ της Παρασκευής (26/9) στη Μεταμόρφωση, κοντά σε χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι, με απολογισμό συνολικά 4 τραυματίες.

Αιτία, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ήταν η προτεραιότητα των οχημάτων τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο επεισόδιο αρχικά συμμετείχε ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα και ένας Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου. Υπήρξε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους για το ποιος θα περάσει πρώτος και στη συνέχεια ο Έλληνας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήρε τηλέφωνο τους φίλους του που συμμετείχαν στο γλέντι. Το ίδιο έκανε και ο αλλοδαπός.

Στο σημείο του επεισοδίου έφτασαν περίπου 20 άτομα, Αλβανοί και Έλληνες και πάνω στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί των οχημάτων και ακόμη τρεις υπήκοοι Αλβανίας.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν 4 τραυματίες και ένας σε ιδιωτική κλινική. Ο Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο και αναζητείται από Αστυνομία για να καταθέσει.

Στο ΚΑΤ παραμένουν για νοσηλεία ο 26χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, που είναι και ο πιο σοβαρά τραυματισμένος, και δύο ακόμη ομοεθνείς του, οι οποίοι κατέθεσαν στην Αστυνομία ότι προσπάθησαν να χωρίσουν τις δύο παρέες και δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι.

Οι τρεις τραυματίες βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα για το αν θα συλληφθούν ή όχι.

Βίντεο ντοκουμέντα από την αιματηρή συμπλοκή

Οι μαρτυρίες

«Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια ήταν δύο παρέες οι οποίες έπιναν ασυστόλως. Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε συνεχίστηκεε», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Απ’ έξω μαζεύτηκαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οπαδοί από ό,τι μου είπαν. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια φασαρία και μάλιστα βγήκαν και μαχαίρια και τέτοια. Από την αστυνομία που μίλησα μου είπαν ότι γίνεται προανάκριση», είπε ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

«Έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου»

Ο πατέρας ενός εκ των τραυματιών μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». «Πώς να είμαι; Να βλέπεις το παιδί σου μαχαιρωμένο; Του επιτέθηκαν 20 άτομα και έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου… Πονάει παντού με τόσες μαχαιριές και μετά από όσα τράβηξε».

«Ξαφνικά έφευγαν διάφοροι δεξιά κι αριστερά, πήραν ένα μαύρο αυτοκίνητο και έφυγαν κάποιοι από αυτούς. Δύο άτομα ήταν στο έδαφος μαχαιρωμένα. Για καλή τους τύχη υπήρχε ένας εξαίρετος γιατρός από τη Μεταμόρφωση, ο οποίος έτρεξε ο άνθρωπος και έδωσε τις πρώτες βοήθειες, υπήρχαν και οι εθελοντές της εθελοντικής ομάδας έτρεξαν και αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν, ο κόσμος πανικοβλήθηκε», πρόσθεσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Όταν ο άλλος ήταν πεσμένος κάτω και μαχαιρωμένος, δηλαδή ο ένας ήταν μαχαιρωμένος που τον είδα εγώ και έτρεχε αίμα, μαχαιρωμένος στο στήθος δηλαδή, του πατήσαμε λίγο την πληγή και δεν έτρεχε αίμα, ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρε…. Με ήξερε ο σεκιουριτάς και λέει “έλα εδώ”», είπε ένας γιατρός που έσπευσε στο σημείο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες..

Ο 23χρονος τραυματίστηκε όταν πήγε να χωρίσει εκείνους που είχαν εμπλακεί στη συμπλοκή. «Βγήκαν έξω να κάνουν τον τσαμπουκά τους. Ήταν έξω εκεί πέρα στον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στον είσοδο. Τους βλέπω ότι είναι έξω και αρχίζουν να πάνε να κάνουν φασαρία. Πήγα εκείνη την ώρα να ενημερώσω τον παρκαδόρο, σεκιουριτά. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη την ώρα μπήκαν από τα δεξιά μου, μπήκαν από τα αριστερά μου. Με έβαλαν στη μέση. Τους λέω: “Παιδιά εδώ δεν ήρθαμε ούτε να τσακωθούμε. Εδώ ήρθαμε να γλεντήσουμε”. Και μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω. Από εκεί και μετά μαύρα όλα εμένα. Τελειώσαμε» ανέφερε o 23χρονος.