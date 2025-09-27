Μεταμόρφωση: Πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή των 20 ατόμων έξω από κρητικό γλέντι – «Γιατί με κοιτάζεις;»

Στο φως έρχονται νέες λεπτομέρειες για την αιματηρή συμπλοκή το βράδυ της Παρασκευής (26/9) στη Μεταμόρφωση, κατά τη διάρκεια κρητικού γλεντιού, με απολογισμό συνολικά 4 τραυματίες.

Η ένταση ξεκίνησε την ώρα που μια παρέα αποχωρούσε από τον χώρο της εκδήλωσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες η ατάκα «γιατί με κοιτάζεις;» ενός εκ των εμπλεκομένων φαίνεται πως ήταν η αφορμή.

«Κάνε στην άκρη να περάσω» απάντησε ένας από την άλλη παρέα. Στη συνέχεια η λεκτική διαμάχη ανάμεσα στους 20 περίπου άνδρες κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια και τέσσερα άτομα να τραυματιστούν.

Ένας νεαρός, μέλος του συλλόγου των Κρητών, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και έτρεξε για να σταματήσει τον καβγά. Δυστυχώς δέχθηκε μαχαιριά πισώπλατη και έπεσε αιμόφυρτος στο οικόπεδο που χρησιμοποιούσαν για πάρκινγκ.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 2:30 συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τουλάχιστον 20 άτομα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΚΑΤ τρεις Αλβανοί και ένας Έλληνας.

Συγκεκριμένα, από αιχμηρό αντικείμενο τραυματίστηκε ένας 26χρονος Αλβανός στα πλευρά και στο θώρακα, καθώς και οι δύο 25χρονοι ομοεθνείς του, ο ένας στο θώρακα και τη μασχάλη και ο άλλος από μαχαίρι στα άνω άκρα και στον θώρακα, ενώ ο 25χρονος Έλληνας έφερε τραύματα από μαχαίρι στη μέση.

Πιθανότερο θεωρείται από τις αρχές το οπαδικό κίνητρο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες της συμπλοκής, ενώ εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, βίντεο από κινητά και μαρτυρίες παρευρισκομένων.