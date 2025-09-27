Μεταμόρφωση: Τέσσερις τραυματίες, έπειτα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, αρκετές προσαγωγές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεταμόρφωση: Τέσσερις τραυματίες, έπειτα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, αρκετές προσαγωγές

Ένα σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη κρητικό γλέντι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, σε υπαίθριο χώρο κοντά στην οδό Ερμού. Στο σημείο ενεπλάκησαν αρκετά άτομα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ένταση και να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι. Μάλιστα οι τρε

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, ενώ εχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα χρειαστείτε στη φοιτητική ζωή σας; Οδηγός για νέους φοιτητές από παλιούς αποφοίτους

Το πανάρχαιο μπαχαρικό που είναι πλούσιο σε μέταλλα και μπορεί να καταπραΰνει το δέρμα

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:08 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο ύστερα από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως, ...
05:55 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
05:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (27/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Φλώρινα: Mε το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών άρπαξε χρυσαφικά αξίας 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος