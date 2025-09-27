Μεταμόρφωση: Τέσσερις τραυματίες, έπειτα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, αρκετές προσαγωγές

Ένα σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη κρητικό γλέντι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, σε υπαίθριο χώρο κοντά στην οδό Ερμού. Στο σημείο ενεπλάκησαν αρκετά άτομα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ένταση και να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι. Μάλιστα οι τρε

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, ενώ εχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.