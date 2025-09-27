Φλώρινα: Mε το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών άρπαξε χρυσαφικά αξίας 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας ένας 36χρονος, για τηλεφωνική απάτη, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών.

Ο 36χρονος, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», συνελήφθη αμέσως μετά τη στιγμή που παρέλαβε από μία 79χρονη γυναίκα χρυσαφικά και τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ