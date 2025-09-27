Φλώρινα: Mε το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών άρπαξε χρυσαφικά αξίας 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φλώρινα: Mε το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών άρπαξε χρυσαφικά αξίας 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας ένας 36χρονος, για τηλεφωνική απάτη, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών.

Ο 36χρονος, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», συνελήφθη αμέσως μετά τη στιγμή που παρέλαβε από μία 79χρονη γυναίκα χρυσαφικά και τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

05:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (27/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
01:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:16 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ε...
00:58 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Στο νοσοκομείο ο συνταξιούχος, απεργός πείνας, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι – Ένιωσε έντονη αδιαθεσία

Έντονη αδιαθεσία παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιο...
00:35 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε – Μία τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητ...
