ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες – Ποια νησιά θα επηρεαστούν

Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε ταχύτατα στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον και προβλέπεται πως θα ενισχυθεί περαιτέρω στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε χθες Παρασκευή το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων/τυφώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.

«Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων το σαββατοκύριακο», αναφέρει η ενημέρωση από το NHC.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

