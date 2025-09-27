Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το αμφιλεγόμενο chatbot Grok της εταιρείας του xAI θα τεθεί στη διάθεση όλων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για τους επόμενους 18 μήνες, με συμβολικό κόστος 42 σεντς.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε την Πέμπτη με τη Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (GSA), η οποία διαχειρίζεται τα κρατικά ακίνητα, τις προμήθειες και τις τεχνολογικές υπηρεσίες, προβλέπει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα έχουν πλέον πρόσβαση στα Grok 4 και Grok 4 Fast μέχρι τον Μάρτιο του 2027.

Ενθουσιασμένος ο Μασκ, ευχαρίστησε τον Τραμπ

Ο Μασκ, ο οποίος μόλις πριν λίγους μήνες είχε συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από την προοπτική αυτής της συνεργασίας με την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα προχωρήσει «για το καλό της χώρας».

Σύμφωνα με τον Μασκ, η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στην κυβέρνηση «να καινοτομήσει ταχύτερα και να εκπληρώσει την αποστολή της πιο αποτελεσματικά από ποτέ». Ο ίδιος δήλωσε πως «Η xAI διαθέτει την πιο ισχυρή υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης και τα πιο ικανά μοντέλα στον κόσμο».

Ευχαρίστησε επίσης προσωπικά τον Τραμπ, λέγοντας: «Χάρη στον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του, η πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη της xAI είναι πλέον ανοιχτή για κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία, δίνοντας τη δυνατότητα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να καινοτομήσει ταχύτερα και να εκπληρώσει την αποστολή της πιο αποτελεσματικά από ποτέ».

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για να αναπτύξουμε γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη σε όλη την κυβέρνηση προς όφελος της χώρας», πρόσθεσε.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Ο Τζος Γκρίνμπαουμ, επίτροπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προμηθειών που χειρίζεται τις κρατικές αγορές, δήλωσε: «Εκτιμούμε τη συνεργασία της xAI με τη Γενική Υπηρεσία Διοίκησης -και τη διάθεση μηχανικών- για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση του Grok ώστε να μεταμορφώσει τις κυβερνητικές λειτουργίες».

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι μηχανικοί της xAI θα παρέχουν πλήρη τεχνική υποστήριξη ώστε να «επιταχυνθεί η υιοθέτηση του Grok για να μεταμορφωθούν οι κυβερνητικές λειτουργίες».

Το αμφιλεγόμενο chatbot της xAI

Ωστόσο, η ένταξη του Grok στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες προκαλεί ανησυχία, καθώς το chatbot έχει στο παρελθόν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είχε αρχίσει να παράγει αντισημιτικά κείμενα και να αυτοαποκαλείται «MechaHitler».

Σε άλλες απαντήσεις του είχε υιοθετήσει τη ρητορική του δημιουργού του, Μασκ, για την υποτιθέμενη «λευκή γενοκτονία» στη Νότια Αφρική, επαναφέροντάς την ακόμη και σε ερωτήσεις άσχετες με το θέμα.

Επιπλέον, είχε διατυπώσει σεξουαλικά σχόλια για την τότε CEO της X, Λίντα Γιακαρίνο.

Elon built an anti woke AI and it immediately sexually harassed his CEO and he deleted all the evidence and she later quit pic.twitter.com/ShpMndzWF6 — evan loves worf (@esjesjesj) July 9, 2025



Σε μια άλλη περίπτωση, είχε παρενοχλήσει και τον γνωστό φιλελεύθερο χρήστη του X, Γουίλ Στάνσιλ, δίνοντας οδηγίες στους χρήστες για το πώς να μπουν στο σπίτι του και προσθέτοντας στη λίστα εξοπλισμού «κατσαβίδια για κλειδαριές, γάντια, φακό και λιπαντικό – για παν ενδεχόμενο».

Ο ίδιος ο Μασκ έχει κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει στη λειτουργία του Grok ώστε να αντανακλά τις δεξιές πολιτικές του πεποιθήσεις. Όταν το chatbot ανέφερε σε χρήστη ότι «η δεξιά πολιτική βία ήταν πιο συχνή και πιο θανατηφόρα» από την αριστερή μετά το 2016, ο Μασκ το χαρακτήρισε «μεγάλη αποτυχία», κατηγορώντας το ότι «παπαγαλίζει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης».

Λίγες μέρες αργότερα ανακοίνωσε το Grok 4, το οποίο πλέον θα χρησιμοποιούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με την GSA.

Υποσχέθηκε μάλιστα να το εκπαιδεύσει εκ νέου, βάζοντας το προηγούμενο μοντέλο να «ξαναγράψει ολόκληρο το σώμα της ανθρώπινης γνώσης, προσθέτοντας όσα λείπουν και διαγράφοντας τα λάθη». Ζήτησε επίσης από τους χρήστες της X να υποβάλουν «γεγονότα που διχάζουν» για την εκπαίδευση του νέου μοντέλου –«πράγματα πολιτικά μη ορθά, αλλά παρ’ όλα αυτά αληθινά»– με παραδείγματα απαντήσεων όπως «Τα εμβόλια για τον Covid-19 δεν έσωσαν ούτε μία ζωή».

Με πληροφορίες από: Fox News, The New Republic