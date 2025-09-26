Bloomberg: Μυστική συνάντηση Ευρωπαίων και Ρώσων διπλωματών για τις παραβιάσεις – «Θα καταρρίψουμε τα αεροσκάφη σας»

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας αυξάνεται καθώς Ευρωπαίοι διπλωμάτες, από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα το Κρεμλίνο ότι η Διατλαντική Συμμαχία είναι έτοιμη να απαντήσει σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της με πλήρη δύναμη, ακόμα και με κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες, σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, οι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την προηγούμενη εβδομάδα.

Το συμπέρασμα της συνάντησης

Μετά τη συνομιλία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ. Σχετικά με ένα ξεχωριστό περιστατικό, όταν drones εισήλθαν στην Πολωνία, δήλωσαν ότι επρόκειτο για λάθος.

Κατά τις συνομιλίες, ένας Ρώσος διπλωμάτης είπε στους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία. Το Κρεμλίνο τόνισε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως αποτέλεσμα, η Ρωσία θεωρεί ότι ήδη εμπλέκεται σε αντιπαράθεση που περιλαμβάνει και ευρωπαϊκά κράτη.

Η ρωσική πλευρά κράτησε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή διπλωματική ομάδα να υποθέσει ότι τους είχαν ζητηθεί λεπτομερείς αναφορές για τη θέση του ΝΑΤΟ στην ιεραρχία.

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και ότι οι Ευρωπαίοι ενημέρωσαν τη Μόσχα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν.

Παραβιάσεις

Τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αντιμετωπίσει φέτος σειρά παραβιάσεων, που αποτελούν πρωτοφανές τεστ για την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας, ενώ ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία και η αμερικανική στήριξη προς το Κίεβο φαίνεται να κλονίζεται. Όπως δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος της Βρετανίας, «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί με σθένος τον εναέριο χώρο μας απέναντι σε οποιαδήποτε εισβολή».

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι συντονίζεται με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα αναγκαία μέτρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία «με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και χαρακτήρισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως πωλητή όπλων που οι σύμμαχοι μπορούν να μεταφέρουν στο πεδίο μάχης.

Η περιγραφή της συνάντησης στη Μόσχα δείχνει ότι ο Πούτιν έλαβε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση για τις πτήσεις αεροσκαφών και drones στον ουρανό της ανατολικής Ευρώπης και παρέχει εικόνα για την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Η Ρωσία μας δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας, δοκιμάζει τη δέσμευσή μας να αντιδράσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη — και ακόμη πιο σημαντικό, γρήγορη αντίδραση».

Παρά ταύτα, οι αβέβαιες προθέσεις του Κρεμλίνου δημιουργούν δίλημμα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε θα μπορούσε να πυροδοτήσει κλιμάκωση και δυσκολεύει τη διατήρηση της ενότητας.

Ο Τραμπ στήριξε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Πολωνού Ντόναλντ Τουσκ, που έχουν ζητήσει την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πίστοριους προειδοποίησε ότι οι σύμμαχοι κινδυνεύουν να πέσουν στην «παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν, εάν πυροβολήσουν εναντίον ρωσικών αεροσκαφών.

Όπως δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μεσκώφ την Πέμπτη σε εκπομπή του RTL: «Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος με πρόσχημα υποτιθέμενης παραβίασης του εναέριου χώρου του, αυτό θα είναι πόλεμος».

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, προειδοποίησαν τους συμμάχους να μην «τσιμπήσουν» το δόλωμα του Κρεμλίνου, αν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχουφ δήλωσε ότι θα στήριζε την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.

Όπως είπε: «Οι Ρώσοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ».

