Τουρκικά ΜΜΕ: Χαρακτηρίζουν ιστορική τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν – Ενοχλημένη η αντιπολίτευση

Ιστορική χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν του φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ της Τουρκίας την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο η αντιπολίτευση εμφανίζεται ενοχλημένη, καθώς θεωρεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να παρέχει νομιμοποίηση και να στηρίξει το αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν.

Η εφημερίδα Sabah με εκτενή ρεπορτάζ της αναφέρεται στη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογο του και τις δηλώσεις Τραμπ ότι μπορεί να αρθούν τα εμπόδια για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα πανηγυρίζει για την δήλωση Τραμπ ότι ήρε τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας επειδή του το ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Η εφημερίδα Hurriyet χαρακτηρίζει στον τίτλο του κεντρικού ρεπορτάζ της ιστοσελίδας της «ιστορική» την συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Επιπλέον σε άλλο δημοσίευμα φιλοξενεί τα θετικά σχόλια που έγιναν στον αμερικανικό Τύπο για την συνάντηση και τον Τούρκο πρόεδρο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu στο κεντρικό δημοσίευμα του για την συνάντηση έχει τίτλο την δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι μαζί με τον Τραμπ «πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα στην περιοχή». Στην συνέχεια καλύπτει λεπτό προς λεπτό όλα όσα έγιναν στον Λευκό Οίκο, τις δηλώσεις των δύο ηγετών και την θερμή υποδοχή που έλαβε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τα τουρκικά ΜΜΕ στέκονται ιδιαίτερα σε μία χειρονομία του Τραμπ που υποδεικνύει το ιδιαίτερο θετικό κλίμα ανάμεσα στους δύο προέδρους και την έναρξη μίας περιόδου βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών. Ειδικότερα μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν το συνηθίζει, άνοιξε στον Ερντογάν τις πόρτες του Blair House, το οποίο αποκαλείται και Ξενώνας του Προέδρου και χρησιμοποιείται για την φιλοξενία ηγετών που είναι προσκεκλημένοι του Αμερικανού προέδρου.

Τι βγήκε από τη συνάντηση

Πάντως ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο τουρκικός Τύπος δεν δημοσιεύει πληροφορίες, όπως το συνηθίζει, από το παρασκήνιο της συνάντησης και το τι συζητήθηκε. Με απλά λόγια μένουν στις θετικές εντυπώσεις και τα θερμά λόγια Τραμπ για τον Ερντογάν και φαίνεται ότι τηρούν μία στάση αναμονής αναφορικά με τα αποτελέσματα που θα φέρει η συνάντηση στο μέλλον.

Μία από τις λίγες εξαιρέσεις αποτελεί το άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου Αμπντουλκαντίρ Σελβί στην Hurriyet, ο οποίος κάνει μία αποτίμηση του ταξιδιού του Ερντογάν στις ΗΠΑ και την συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο δημοσιογράφος υπογραμμίζει την ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου ανέδειξε το Παλαιστινιακό και το γεγονός ότι στην συνεδρίαση Τραμπ με τις αραβικές χώρες ο Αμερικανός πρόεδρος κάθισε δίπλα στον Τούρκο ομόλογό του. Για τον Σελβί αυτό δείχνει την αξία που αποδίδεται στον Ερντογάν και στην ιδιότητα της Τουρκίας ως ανερχόμενης δύναμης.

Στην συνάντηση με τις αραβικές χώρες ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο του για την επόμενη ημέρα στην Γάζα. Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος με τις οδηγίες και τις πιέσεις Ερντογάν το σχέδιο υποβλήθηκε σε σημαντικές αλλαγές, γι’ αυτό και μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Ο Σελβί υποστηρίζει ότι υπάρχει μία πολύ καλή προσωπική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν και αυτή η «διπλωματία των ηγετών» θα μπορούσε να είναι αποτελέσει πλεονέκτημα για την Τουρκία. Αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο παρελθόν παραπονέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο για την κριτική που του ασκεί ο Ερντογάν για την Γάζα. «Να είσαι λογικός, Μπίμπι», φέρεται να απάντησε ο Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την εκτίμηση του για τον Τούρκο πρόεδρο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Τέλος υπογραμμίζει ότι από την συνάντηση είναι ενοχλημένος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ επικρίνει την τουρκική αντιπολίτευση επειδή συνεχίζει να ασκεί κριτική στον Ερντογάν και δεν επιχαίρει για τα αποτελέσματα του τετ-α-τετ.

Ενοχλημένη η αντιπολίτευση

Αντίθετα στον αντιπολιτευόμενο Τύπο το κλίμα είναι διαφορετικό. Η αντιπολίτευση επικρίνει τον Ερντογάν για το πώς χειρίζεται την επαναπροσέγγιση του με τις ΗΠΑ αλλά και την Ουάσινγκτον επειδή προσφέρει νομιμοποίηση σε ένα αυταρχικό καθεστώς.

Η εφημερίδα Cumhuriyet, που πρόσκεινται στην αξιωματική αντιπολίτευση, φιλοξενεί δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Ο Τομ Μπάρακ φέρεται να σχολίασε ότι ο Τραμπ του είπε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχουν στήριξη στο καθεστώς του Ερντογάν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σφοδρή κριτική στην δήλωση του πρέσβη και στην στάση των Αμερικανών.

