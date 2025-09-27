ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λάρισας έγινε… χωράφι για επιδοτήσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

αποκαλύψεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Τον περασμένο Ιούλιο, ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας είχε δηλωθεί ως καλλιεργήσιμη έκταση, με αποτέλεσμα κάποιοι να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα παρουσίασε ο Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος έδωσε λεπτομέρειες για το πώς στήθηκε αυτή η υπόθεση, επισημαίνοντας ότι τα δηλωθέντα στρέμματα ήταν σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που προέβλεπε η σύμβαση. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική, καθώς παρόμοιες πρακτικές έχουν καταγραφεί και σε άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2016 χωράφια που βρίσκονται μέσα στην έκταση του αεροδρομίου, εκτός του διαδρόμου και των εγκαταστάσεων, βγαίνουν σε δημοπρασία. Το ίδιο συνέβη και για την περίοδο 2021-2025, με σύμβαση μίσθωσης που ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025. Επίσημο έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας αναφέρει ότι επιτρέπεται μόνο η καλλιέργεια βαμβακιού ή δέντρων, ενώ απαγορεύεται η βόσκηση ζώων. Μέχρι εδώ όλα ήταν νόμιμα.

Ωστόσο, το πρόβλημα προκύπτει από τα στοιχεία της προκήρυξης. Η σύμβαση αφορά συνολικά 1.790 στρέμματα, ενώ οι δηλώσεις που κατατέθηκαν για την είσπραξη επιδοτήσεων έφτασαν τα 3.463 στρέμματα. Δηλαδή, τα διπλά.

«Το σύνολο της έκτασης της προκήρυξης είναι 1.790 στρέμματα. Το σύνολο των δηλωθέντων στρεμμάτων για την είσπραξη της επιδότησης είναι 3.463 στρέμματα, δηλαδή τα διπλά. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα», επεσήμανε ο Τάσος Τέλλογλου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η περίπτωση της Λάρισας δεν είναι μεμονωμένη. «Η σύμβαση τρέχει ακόμη και το αεροδρόμιο της Λάρισας δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχουν πολλά στρατιωτικά αεροδρόμια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να ελέγξουν τι προκηρύσσεται και τι πληρώνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:35 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Πρώτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας στη Νέα Υόρκη

Η πρώτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών πραγματοπ...
22:58 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Καράογλου για το σχόλιό του για τους νεκρούς μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός»

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου, ούτε να κάνω “χιούμορ&#...
21:24 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Κύπρο: «Υποφέρει επί 51 χρόνια»

«Η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης...
20:05 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Είμαστε στρατηγικοί εταίρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος