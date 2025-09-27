ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λάρισας έγινε… χωράφι για επιδοτήσεις

Τον περασμένο Ιούλιο, ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας είχε δηλωθεί ως καλλιεργήσιμη έκταση, με αποτέλεσμα κάποιοι να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα παρουσίασε ο Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος έδωσε λεπτομέρειες για το πώς στήθηκε αυτή η υπόθεση, επισημαίνοντας ότι τα δηλωθέντα στρέμματα ήταν σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που προέβλεπε η σύμβαση. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική, καθώς παρόμοιες πρακτικές έχουν καταγραφεί και σε άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2016 χωράφια που βρίσκονται μέσα στην έκταση του αεροδρομίου, εκτός του διαδρόμου και των εγκαταστάσεων, βγαίνουν σε δημοπρασία. Το ίδιο συνέβη και για την περίοδο 2021-2025, με σύμβαση μίσθωσης που ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025. Επίσημο έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας αναφέρει ότι επιτρέπεται μόνο η καλλιέργεια βαμβακιού ή δέντρων, ενώ απαγορεύεται η βόσκηση ζώων. Μέχρι εδώ όλα ήταν νόμιμα.

Ωστόσο, το πρόβλημα προκύπτει από τα στοιχεία της προκήρυξης. Η σύμβαση αφορά συνολικά 1.790 στρέμματα, ενώ οι δηλώσεις που κατατέθηκαν για την είσπραξη επιδοτήσεων έφτασαν τα 3.463 στρέμματα. Δηλαδή, τα διπλά.

«Το σύνολο της έκτασης της προκήρυξης είναι 1.790 στρέμματα. Το σύνολο των δηλωθέντων στρεμμάτων για την είσπραξη της επιδότησης είναι 3.463 στρέμματα, δηλαδή τα διπλά. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα», επεσήμανε ο Τάσος Τέλλογλου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η περίπτωση της Λάρισας δεν είναι μεμονωμένη. «Η σύμβαση τρέχει ακόμη και το αεροδρόμιο της Λάρισας δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχουν πολλά στρατιωτικά αεροδρόμια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να ελέγξουν τι προκηρύσσεται και τι πληρώνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.