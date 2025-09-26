Ηγουμενίτσα: «Πήγα να τον βγάλω από τις ρόδες» λέει ο πατέρας του άτυχου 11χρονου – Ούρλιαζε η 58χρονη οδηγός όταν τον παρέσυρε

Μπροστά στα μάτια της μητέρας του, η οποία πάρκαρε το αυτοκίνητό της, και απέναντι από την επιχείρηση του πατέρα του, σκοτώθηκε ο ο 11χρονος μαθητής, που παρασύρθηκε από αμάξι στην Ηγουμενίτσα. Συγκλονίζουν όσα λέει ο πατέρας του μικρού Μάξιμου, ενώ κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι οι οδηγοί δεν σέβονται πεζούς και διαβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η 58χρονη οδηγός που διέσχιζε τον δρόμο, για άγνωστο λόγο παρέσυρε το Μάξιμο, ο οποίος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου της. Η κηδεία του μικρού μαθητή τελέστηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 5:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Ηγουμενίτσα, σκορπώντας θλίψη σε συγγενείς και φίλους του άτυχου μαθητή.

Τι είπε ο πατέρας του

Ο πατέρας του άτυχου παιδιού, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Πήγε να περάσει τον δρόμο και το αμάξι το καβάλησε. Ήταν ακριβώς απέναντι και πήγα να το βγάλω από τις ρόδες. Απέναντι ακριβώς από το μαγαζί μου, στην διάβαση, περνούσε τον δρόμο. Το αμάξι φταίει, τι το παιδί πετάχτηκε… στη διάβαση ήταν. Ούτε πατίνια ούτε τίποτα».

Από την πλευρά του, κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης σημειώνει ότι: «Δεν προσέχουν καθόλου, ούτε διαβάσεις πεζών. Εδώ θέλει να έχεις τα μάτια σου 400».

«Τον παρέλαβε η μητέρα του και έφυγαν από το σχολείο»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάξιμος είχε αισθανθεί αδιαθεσία και ζήτησε να πάει στους γονείς του, σε μια απόσταση λίγων μέτρων από το σχολείο, σε κατάστημα που διατηρούσαν.

Ο Δημήτρης Χριστοφίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε: «Η δασκάλα του και η διεύθυνση του σχολείου ήρθαν σε επαφή με την οικογένειά του. Έπειτα από λίγο, τον παρέλαβε η μητέρα του και έφυγαν από το σχολείο».

Το παιδί, αν και ακολούθησε τις οδηγίες της μαμάς του, το κακό έγινε. «Υπάρχουν κάποιες διαβάσεις, οι οποίες δεν γίνονται ορατές από τους οδηγούς. Και λόγω των δέντρων, καλύπτονται τυχόν πινακίδες που υπάρχουν κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου», ανέφερε από την πλευρά του άλλος κάτοικος της περιοχής, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Από κάμερα ασφαλείας οι άνδρες της αστυνομίας έχουν δει ακριβώς τι έχει γίνει, ενώ η οδηγός συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική απόφαση.

«Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε» λέει η οδηγός

Σε κατάσταση ισχυρού σοκ έφτασε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η 58χρονη οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον άτυχο μαθητή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Star, oι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τη γυναίκα, που βρισκόταν πραγματικά σε κακή κατάσταση, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο του τροχαίου εκείνη ούρλιαζε, βλέποντας το παιδάκι κάτω από τις ρόδες της.

Οι πρώτες κουβέντες που είπε στις Αρχές, όταν τη ρώτησαν πώς έγινε το τροχαίο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης ήταν: «Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε! Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση. Ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει τους αστυνομικούς να κάνουν έκθεση αυτοψίας, να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής, πάντως, φαίνεται ότι η οδηγός δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της.

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες συνεχίζονται.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»

Ανακοίνωση εξέδωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσπρωτίας για τον χαμό του μικρού μαθητή.

Σε αυτή συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Εμείς, οι εργαζόμενοι του Ε.Κ.Α.Β. Θεσπρωτίας, που βρισκόμαστε καθημερινά κοντά στο ανθρώπινο δράμα, νιώθουμε βαθιά μέσα μας την οδύνη που βιώνουν οι γονείς του Μάξιμου. Μοιραζόμαστε τον πόνο τους και τους κοιτάμε στα μάτια με σεβασμό και αμέριστη συμπαράσταση. Με τη ψυχή μας βαριά από ανείπωτη θλίψη, στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στο αδιανόητα πρόωρο και άδικο χαμό του 10χρονου Μάξιμου. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια. Είμαστε δίπλα τους όχι μόνο ως διασώστες, αλλά σαν άνθρωποι και γονείς.

Είμαστε δίπλα και στην οικογένεια της εμπλεκόμενης σε αυτό το μοιραίο δυστύχημα, κατανοώντας και τον δικό τους πόνο σε αυτό το άδικο παιχνίδι της μοίρας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Με σεβασμό,

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Θεσπρωτίας».

«Θα μείνει στη μνήμη μας με αγάπη»

Από την πλευρά της, αθλητική ομάδα της περιοχής, στην οποία ο μικρός είχε συμμετέχει ως ball boy, σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε:

«Ο Α.Σ. Θεσπρωτός εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του μικρού συμπολίτη μας, που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή σκορπώντας ανείπωτη θλίψη στην πόλη μας.

Ο μικρός μας φίλος, που είχε βρεθεί κοντά στην ομάδα ως ball boy, θα μείνει στη μνήμη μας με αγάπη.

Κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες».