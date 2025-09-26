Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που πέρασε ο γάμος της μίλησε η Μαρία Λουίζα Βούρου στην κάμερα του ALPHA.

Μαρία Λουΐζα Βούρου: Το μήνυμα για τη διατροφή στις διακοπές – «Το healthy δεν είναι να ζούμε με νερόβραστα…»

«Το κομμάτι της τηλεόρασης δεν είναι ότι το έχω ξεχάσει αλλά θα ήθελα να κάνω κάτι σχετικά με αυτό, μια ενότητα με το wellness. Δεν έχω πρόβλημα να μπω σε κάποιο πάνελ, εφόσον μπορώ να έχω έναν πιο ενεργό ρόλο, και να μην είμαι απλά για να πω δυο ατάκες», δήλωσε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Δύσκολο για μένα ήταν όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία, στα 17-18, γιατί είχαμε τα θέματα με τα τεστ DNA και όλα αυτά που είχαν βγει και ήταν δύσκολο, γιατί ήμουν μικρή και δεν ήξερα πως να το διαχειριστώ. Εκεί ήταν λίγο σοκαριστικό, ξαφνικά όλος ο κόσμος να μιλά για μια υπόθεση και εσύ να μη ξέρεις τι γίνεται», αποκάλυψε στη συνέχεια για τα θέματα που είχαν προκύψει αναφορικά με τα ζητήματα πατρότητας που είχαν προκύψει στο παρελθόν με τον Γιάννη Βούρο.

Αναφορικά με το πως είναι η σχέση της με τον ηθοποιό είπε: «Δεν έχει διαταραχθεί, είναι όπως ήταν πάντα. Θα βρεθούμε όποτε μας το επιτρέπει ο χρόνος και είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα».

«Δεν μεγάλωσα με τον Γιάννη Βούρο, γιατί ήταν ήδη χωρισμένοι με τη μητέρα μου όταν γεννήθηκα, αλλά είχα την τύχη και την ευλογία να με μεγαλώσει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο πατριός μου που ήταν σαν μπαμπάς μου και τον χάσαμε δυστυχώς πριν τέσσερα χρόνια. Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα… Ο κόσμος έγινε φτωχότερος από τότε που έφυγε ένας άνθρωπος σαν τον πατριό μου, τον Σάββα», παραδέχτηκε συγκινημένη.

Η Μαρία Λουίζα Βούρου αναφέρθηκε και στην κρίση που βίωσε στον γάμο της: «Περάσαμε λίγο δύσκολα με τον σύζυγό μου. Όλα τα ζευγάρια περνάνε δύσκολα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση. Το συζητάς, προσπαθείς. Όταν έχεις και ένα παιδί, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Βάζεις κάτω τα θετικά, τα αρνητικά και προχωράς», τόνισε.

