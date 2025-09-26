Τσιάρας: «Επί θύραις» η διάταξη για αναστολή φορολογικών-ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε κτηνοτρόφους με ζώα που έχουν θανατωθεί

«Έχουμε ήδη επεξεργαστεί διάταξη για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί [. . .] Και είναι “επί θύραις” η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης» ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα «H θανάτωση 300.000 αιγοπροβάτων λόγω της νόσου της ευλογιάς, αντί μέτρων πρόληψης και προστασίας της κτηνοτροφίας».

«Πρόκειται για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και καταβολής κάποιων δημοτικών τελών που επιβάλλονται για τους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, διότι είναι άνθρωποι που από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται χωρίς εισόδημα, με πραγματικές ανάγκες», είπε ο κ. Τσιάρας υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να τους υποστηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Παράλληλα, ζήτησε υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς, «αν δεν βάλουμε από μόνοι μας τους φραγμούς σε συγκεκριμένα ζητήματα, προφανώς θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη πιο δυσάρεστες συνέπειες. Η επόμενη προφανώς επιλογή θα είναι να γίνει lockdown» είπε ο κ. Τσιάρας. Ειδικότερα, στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει τις νόσους, είπε: «Πρέπει να εντείνει τα μέτρα βιοασφάλειας, να υπάρχει συνεχής εγρήγορση και συνεχής επόπτευση, να υπάρχει συνεχής επιτήρηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων και πρέπει να υπάρχει το αίσθημα της ευθύνης και της υπευθυνότητας από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία είναι διαρκής. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει υπευθυνότητα, το πρόβλημα δεν παραμένει απλώς, αλλά και εντείνεται».

Ενημέρωσε μάλιστα τη Βουλή ότι «με βάση πολλές πληροφορίες που έχουμε, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το εξής: Να αναφέρονται κρούσματα και όταν οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ επισκέπτονταν τις συγκεκριμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, έβρισκαν ήδη νεκρά ζώα από τη νόσο. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι εγκληματικό, διότι είναι ο κύριος λόγος για τον οποίον παραμένει, μεταφέρεται και διασπείρεται ακόμη περισσότερο η νόσος.

Πρέπει κάποια στιγμή, όταν μιλάμε για την υπευθυνότητα όλων μας, να κατανοήσουμε ότι αν δεν βάλουμε από μόνοι μας τους φραγμούς σε συγκεκριμένα ζητήματα, προφανώς θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη πιο δυσάρεστες συνέπειες. Η επόμενη προφανώς επιλογή θα είναι να γίνει lockdown [. . .] το οποίο εφαρμόσαμε για έναν μόλις μήνα με την πανώλη και έκλεισε ο κύκλος. Εκεί, όμως, μιλούσαμε για μια ζωονόσο ο ιός της οποίας έχει χρόνο ζωής είκοσι μία μέρες κι εδώ μιλάμε για μια ζωονόσο ο ιός της οποίας έχει χρόνο ζωής έξι μήνες» επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για την «καθηλωτική» αντίφαση, από τη μία να έχουμε κάποιους που έχουν φάει με «χρυσά κουτάλια» («αυτοί δεν ήταν αγρότες, είναι ξεκάθαρο, ήταν κακοποιοί, μέλη της Νέας Δημοκρατίας, και ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και η Σεμερτζίδου η οποία ήταν και υπεύθυνη ευρωπαϊκών κονδυλίων) και από την άλλη υπάρχουν οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που αγωνιούν [. . .] Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας έχει διαμαρτυρηθεί από τις 24 Οκτωβρίου 2024, [. . .] τότε που ο Μπαμπασίδης, αυτός που κατέθετε χθες στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συζητούσε με έναν έτερο επιτήδειο και του έλεγε: “Πώς θα κρύψουμε τις απάτες μας;”. [. . .] “Να επινοήσουμε καμιά ευλογιά”» μετέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ανταπαντώντας, ο κ. Τσιάρας είπε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα εικονικά βοσκοτόπια είναι διαφορετικό θέμα με αυτό που συμβαίνει σήμερα. «Διότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να κρύψει ζώα -και θα σας το πω και με συγκεκριμένο παράδειγμα- διότι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ οι οποίοι προβαίνουν στις θανατώσεις των ζώων, είναι υποχρεωμένοι να καταμετρήσουν τον ακριβή αριθμό των ζώων, που θα ακολουθήσουν μετά από τη διαδικασία είτε της καύσης είτε της υγειονομικής ταφής». Ανέφερε μάλιστα «χαρακτηριστικό παράδειγμα κτηνοτρόφου ο όποιος θανάτωσε -αν θυμάμαι καλά- 2.000 ζώα και δήλωνε 3.800 ζώα. Αυτό έχει βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήρε ενδεχομένως τη διάσταση που θα έπρεπε να πάρει. Διότι ακριβώς μέσα απ’ αυτόν τον έλεγχο βρεθήκαμε αντιμέτωποι πιθανόν με μια προσπάθεια εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και λήψης χρημάτων από κάποιον, ο οποίος δεν τα δικαιούνταν». Άρα, λοιπόν, τέτοιου είδους θέμα [. . .] που να συσχετίζει τον αριθμό των θανατωμένων ζώων μαζί με μια προσπάθεια “συγκάλυψης” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για μένα προσωπικά δεν υφίσταται. Είναι -επαναλαμβάνω- αποκλειστική ευθύνη των κτηνοτρόφων τον ΔΑΟΚ να καταμετρούν τα θανατωθέντα ζώα και να τα συσχετίζουν με τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται στη δήλωση του ΟΣΔΕ».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ