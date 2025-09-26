Αίγυπτος: 8 νεκροί και 35 τραυματίες από φωτιά σε παλιό υφαντουργείο – Κατέρρευσε εν μέρει το κτίριο

Ένα κτίριο στο Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο κατέρρευσε εν μέρει έπειτα από φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν άλλα 35, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα προκάλεσε την έκρηξη ενός λέβητα και την εκδήλωση πυρκαγιάς στον δεύτερο όροφο μιας επιχείρησης βαφής ρούχων στην πόλη Μαχάλα, περίπου 103 χιλιόμετρα (64 μίλια) βόρεια του Καΐρου. Η Μαχάλα, που βρίσκεται στην επαρχία Γκαρμπία, είναι γνωστή για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η φωτιά οδήγησε στην μερική κατάρρευση του κτιρίου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου του κυβερνήτη.

Ο κυβερνήτης Ασράφ ελ-Γκέντι, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να περιορίσουν πλήρως την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα τμήματα του κτιρίου, αλλά οι διασώστες εξακολουθούσαν να προσπαθούν να ανασύρουν τρία άτομα από τα ερείπια. Η κατάστασή τους δεν ήταν σαφής.

Το υπουργείο Εργασίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ορισμένα μέλη του προσωπικού της πολιτικής άμυνας. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται στην εντατική, οκτώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και εξήλθαν, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.