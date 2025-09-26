Αίγυπτος: 8 νεκροί και 35 τραυματίες από φωτιά σε παλιό υφαντουργείο – Κατέρρευσε εν μέρει το κτίριο

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Αίγυπτος: 8 νεκροί και 35 τραυματίες από φωτιά σε παλιό υφαντουργείο – Κατέρρευσε εν μέρει το κτίριο

Ένα κτίριο στο Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο κατέρρευσε εν μέρει έπειτα από φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν άλλα 35, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα προκάλεσε την έκρηξη ενός λέβητα και την εκδήλωση πυρκαγιάς στον δεύτερο όροφο μιας επιχείρησης βαφής ρούχων στην πόλη Μαχάλα, περίπου 103 χιλιόμετρα (64 μίλια) βόρεια του Καΐρου. Η Μαχάλα, που βρίσκεται στην επαρχία Γκαρμπία, είναι γνωστή για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η φωτιά οδήγησε στην μερική κατάρρευση του κτιρίου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου του κυβερνήτη.

Ο κυβερνήτης Ασράφ ελ-Γκέντι, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να περιορίσουν πλήρως την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα τμήματα του κτιρίου, αλλά οι διασώστες εξακολουθούσαν να προσπαθούν να ανασύρουν τρία άτομα από τα ερείπια. Η κατάστασή τους δεν ήταν σαφής.

Το υπουργείο Εργασίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι μεταξύ των νεκρών είναι  και ορισμένα μέλη του προσωπικού της πολιτικής άμυνας. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται στην εντατική, οκτώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και εξήλθαν, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Προσλήψεις στις ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση και μέχρι πότε

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις – δηλώσεις για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας – Όλες οι λεπτομέρειε...

Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα αργής λειτουργίας και «lagging» στα Windows 11

Το Hubble παρακολούθησε ετοιμοθάνατο άστρο να καταβροχθίζει έναν πλανήτη τύπου Πλούτωνα – «Ίσως γίνει το ίδιο και στο ηλιακ...
περισσότερα
17:09 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Φρίκη: Δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του ψαλίδια στον τάφο του γιου τους – Την θεωρούσε υπεύθυνη για την αυτοκτονία του

Ένα τραγικό οικογενειακό δράμα, με φόντο ένα νεκροταφείο, εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, όταν ένας ...
16:48 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Σε άδεια αίθουσα η ομιλία του Νετανιάχου – Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των χωρών όταν ανέβηκε στο βήμα

Σε άδεια αίθουσα μίλησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι εκπρόσωποι των χωρών στην Γενική Συνέ...
16:42 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Κανονικά συνεχίζεται η ενεργειακή συνεργασία με την Άγκυρα – «Ουδέν σχόλιον» για τις καταρρίψεις ρωσικών αεροσκαφών

Οι αγωγοί αερίου TurkStream και Blue Stream λειτουργούν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους για ...
15:21 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν για νέους δασμούς Τραμπ: «Το ανώτατο όριο 15% για τις εξαγωγές της ΕΕ αποτελεί εγγύηση» 

Η Κομισιόν έδωσε τη δική της απάντηση στους Αμερικανικούς δασμούς στα φάρμακα, τα φορτηγά και ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος