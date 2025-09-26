Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΥΤΣΙ

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε καταρχάς αυτό το αίτημα, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η εκταφή αφορά μόνο στην ταυτοποίηση με DNA

Της Άννας Κανδύλη

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και 12 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι, πραγματοποιεί απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του γιού του.

Σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι, μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστωθεί εάν η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Η νέα ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,  Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Προσλήψεις στις ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση και μέχρι πότε

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις – δηλώσεις για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας – Όλες οι λεπτομέρειε...

Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα αργής λειτουργίας και «lagging» στα Windows 11

Το Hubble παρακολούθησε ετοιμοθάνατο άστρο να καταβροχθίζει έναν πλανήτη τύπου Πλούτωνα – «Ίσως γίνει το ίδιο και στο ηλιακ...
περισσότερα
17:07 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας μετά την άδεια εκταφής μόνο για DNA – «Μας κοροϊδεύουν»

Συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, παρότι έγινε δεκτ...
16:55 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών γυμνασίου μέσα στο σχολείο – Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο πρόσωπο ένας 12χρονος

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πρωί της Πέμπτης 26/9 ο διάδρομος ενός Γυμνασίου του Δήμου Μινώα...
16:35 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που είχε ένα ανήλικο κορίτσι στο Λευκαντί της Χαλκίδας είδε ...
16:22 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι μετά την άδεια για εκταφή του γιου του – Zητεί και τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνο ταυτοποίηση της σορού

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι δ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος