Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε καταρχάς αυτό το αίτημα, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η εκταφή αφορά μόνο στην ταυτοποίηση με DNA

Της Άννας Κανδύλη

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και 12 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι, πραγματοποιεί απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του γιού του.

Σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι, μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστωθεί εάν η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Η νέα ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».