Μητσοτάκης στον Bloomberg: Στόχος να αυξηθούν οι μισθοί – Η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Ο πρωθυπουργός, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σελίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και μάλιστα πιο γρήγορα. Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε πλεόνασμα και φέτος. Αυτό είναι το θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής. Έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε τα ίδια. Η οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα».

«Να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για να βάζουν τα οικονομικά τους σε τάξη. Όταν το κάνουν αυτό, μπορούν να μπουν σε αυτόν τον κύκλο που αναπτύσσει την οικονομία, μειώνει τους φόρους και ενισχύει τα εισοδήματα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Υλοποιήθηκαν πολύ επίπονες μεταρρυθμίσεις».

Δήλωσε, μάλιστα, ότι «η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ελπίζει «να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία, να τα πηγαίνουν καλά». Σχετικά με τον τουρισμό στη χώρα διαβεβαίωσε ότι «θα πάει πάρα πολύ καλά».

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να εγγυηθούμε τη συλλογική ανάπτυξη. Μέσα από την έκθεση του Ντράγκι, βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης». Συμπλήρωσε ότι «πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

«Στόχος η αυτοδυναμία στις εκλογές»

Αναφορικά με τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει δύο φορές την αυτοδυναμία και θα επιχειρήσει να το πετύχει και την επόμενη φορά. «Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ωστόσο πως αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.

πηγή: ΕΡΤ