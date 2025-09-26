Τέμπη: Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι μετά την άδεια για εκταφή του γιου του – Zητεί και τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνο ταυτοποίηση της σορού

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας. Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου του απεργού πείνας, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το OPEN συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος είπε ότι δεν είναι αυτό που επιθυμεί. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να γίνει μόνο η ταυτοποίηση της σορού, αλλά ζητεί να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να γίνει γνωστός ο μηχανισμός θανάτου του 22χρονου γιου του, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.