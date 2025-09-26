Τέμπη: Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι μετά την άδεια για εκταφή του γιου του – Zητεί και τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνο ταυτοποίηση της σορού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.  Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου του απεργού πείνας, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το OPEN συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος είπε ότι δεν είναι αυτό που επιθυμεί. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να γίνει μόνο η ταυτοποίηση της σορού, αλλά ζητεί να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να γίνει γνωστός ο μηχανισμός θανάτου του 22χρονου γιου του, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Προσλήψεις στις ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση και μέχρι πότε

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις – δηλώσεις για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας – Όλες οι λεπτομέρειε...

Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα αργής λειτουργίας και «lagging» στα Windows 11

Το Hubble παρακολούθησε ετοιμοθάνατο άστρο να καταβροχθίζει έναν πλανήτη τύπου Πλούτωνα – «Ίσως γίνει το ίδιο και στο ηλιακ...
περισσότερα
17:07 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας μετά την άδεια εκταφής μόνο για DNA – «Μας κοροϊδεύουν»

Συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, παρότι έγινε δεκτ...
16:55 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών γυμνασίου μέσα στο σχολείο – Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο πρόσωπο ένας 12χρονος

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πρωί της Πέμπτης 26/9 ο διάδρομος ενός Γυμνασίου του Δήμου Μινώα...
16:35 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που είχε ένα ανήλικο κορίτσι στο Λευκαντί της Χαλκίδας είδε ...
16:17 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που κατηγορείται ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τις ανιψιές του

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο 56χρονος που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση δύο ανιψιών τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος