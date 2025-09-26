Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που κατηγορείται ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τις ανιψιές του

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομικοί - σύλληψη

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο 56χρονος που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση δύο ανιψιών του όταν εκείνες ήταν ακόμα μαθήτριες στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Μετά την απολογία του, ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι ενήλικες, σήμερα, κοπέλες, που διαμένουν εκτός Κρήτης, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, περιγράφοντας συμπεριφορές και καταστάσεις που φέρονται να είχαν βιώσει ως παιδιά.

Ο 56χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ένα μαχαίρι, δικάστηκε και καταδικάστηκε χθες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ενώ όσο δικάζονταν στο Αυτόφωρο, εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης που εκτελέστηκε άμεσα και έτσι ο 56χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα, Παρασκευή, οπότε και διατάχθηκε η προφυλάκιση του.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

17:07 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

