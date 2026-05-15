«Σκληρό ροκ» με Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη στη Βουλή: «Είσαι φασίστας» – «Ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της»

Σκηνές ακραίας πόλωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) στη Βουλή, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις πέντε δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν η ίδια ήρθε σε μετωπική σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα εμφανώς εκνευρισμένη και κατήγγειλε «φασιστική και αντιδημοκρατική επίθεση» σε βάρος της. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο στόχαστρο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για «σωματικές απειλές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές».

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας της και υποστήριξε ότι όσα έγιναν στην αίθουσα 223 συνιστούν «πρωτοφανή μεθόδευση». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατονόμασε, μεταξύ άλλων, τον Γιώργο Γεωργαντά και τον Βασίλη Υψηλάντη.

Η ένταση αυξήθηκε όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου». «Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης, ενώ έκανε λόγο και για «μαύρη προεδρία» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας ακολούθησε νέα αντίδραση. Ο βουλευτής του κόμματος, Σπύρος Καζαμίας, χαρακτήρισε τον κ. Μαρκόπουλο «αρχιτραμπούκο της Νέας Δημοκρατίας». Το προεδρείο παρενέβη άμεσα και ζήτησε να μη χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε εκ νέου τον λόγο και κατηγόρησε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ότι τη «συκοφάντησε και την εξύβρισε». Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στην υπόθεση πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας, με την πρόεδρο του κόμματος να υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι «στημένη» από τη Νέα Δημοκρατία, τον Άδωνι Γεωργιάδη και «παρακρατικούς μηχανισμούς».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πήρε στη συνέχεια τον λόγο και κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της», επειδή, όπως είπε, ισχυρίστηκε πως δόθηκαν χρήματα στην πρώην εργαζόμενη για να κάνει καταγγελίες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε στοιχεία στα πρακτικά και υποστήριξε ότι από δήλωση φορολογίας προκύπτει πως η Πλεύση Ελευθερίας είχε δηλώσει πληρωμές 24.000 ευρώ προς την πρώην εργαζόμενη για το 2025. Ο υπουργός Υγείας κάλεσε, παράλληλα, την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχό της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε προς τον υπουργό Υγείας «είσαι φασίστας». Το προεδρείο ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη φράση δεν θα καταγραφεί στα πρακτικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε ότι του προκαλεί «αηδία» η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε φωτογραφίες της πρώην εργαζόμενης με μαγιό.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε με νέα επίθεση και συνέδεσε την αντιπαράθεση με την τραγωδία στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Η ίδια κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχείρησε να «κουκουλώσει» πέντε θανάτους. Τον χαρακτήρισε, επίσης, «αρνητή» του Ολοκαυτώματος, των νεκρών του Πολυτεχνείου, της γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών, της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε τεταμένο κλίμα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να χτυπά με δύναμη το μικρόφωνο.