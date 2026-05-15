Ολυμπιακός – Ντόρσεϊ: «Πήρα την κίνηση με βήμα προς τα δεξιά πριν το σουτ από τον Σπανούλη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός Ντόρσεϊ
H Euroleague ανάρτησε βίντεο με πρωταγωνιστή τον «μπόμπερ» του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον τελευταίο να σχολιάζει τις καλύτερες φάσεις του στη φετινή Euroleague.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, που διάγει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του, ξεχώρισε το “side step” που «έκλεψε» από τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος προτιμά να κάνει το βήμα προς τα δεξιά και όχι από τ’ αριστερά.

Έκανε δε ειδική αναφορά στο τρίποντο που πέτυχε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με βήμα προς τα δεξιά.

«Πήρα αυτή την κίνηση από τον Σπανούλη. Αυτό το βήμα προς τα δεξιά, το προτιμώ περισσότερο από το να το κάνω από αριστερά» δήλωσε στην κάμερα της Euroleague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EuroLeague (@euroleague)

