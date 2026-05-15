Τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό: Στο νοσοκομείο οι γονείς και τα 2 ανήλικα παιδιά τους

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα, κοντά στην έξοδο Αμμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ στο τροχόσπιτο επέβαιναν ένα ζευγάρι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, γαλλικής υπηκοότητας με τη μητέρα και τα δύο παιδιά να έχουν ήδη μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Αναμένεται και η διακομιδή του πατέρα.

Στο σημείο σταμάτησαν προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες μία διερχόμενη γιατρός και ένας οδηγός ουκρανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους διασώστες και στους διερχόμενους οδηγούς. Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.