Τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό: Στο νοσοκομείο οι γονείς και τα 2 ανήλικα παιδιά τους

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα, κοντά στην έξοδο Αμμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ στο τροχόσπιτο επέβαιναν ένα ζευγάρι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, γαλλικής υπηκοότητας με τη μητέρα και τα δύο παιδιά να έχουν ήδη μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Αναμένεται και η διακομιδή του πατέρα.

Στο σημείο σταμάτησαν προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες μία διερχόμενη γιατρός και ένας οδηγός ουκρανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους διασώστες και στους διερχόμενους οδηγούς. Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ασαμάτογλου: Τα επίπεδα των 2,15 ευρώ το λίτρο αναμένεται να ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης- Τι είπε για το πετρέλ...

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI

Πώς τα σούπερ-κβάζαρ διαμόρφωσαν τους πρώιμους γαλαξίες και «μπέρδεψαν» το James Webb
περισσότερα
17:10 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα, μιλά για πρώτη φορά ο πατέρας – Οι νέες εικόνες από το δώμα «τρώγλη»

O πατέρας της πολυμελούς οικογένειας στο Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα αδερφάκια ζούσαν σε ακατά...
17:06 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους – Περιορισμένα επεισόδια στην Ευελπίδων

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν έξι από τους συνολικά οκτώ κατηγορούμενους στην υπόθεση της λη...
15:30 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σάμος: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που χτύπησε μέχρι θανάτου την σκυλίτσα – «Η προστασία των ζώων είναι αλυσίδα ευθύνης»

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου μίας σκυλίτσας, ύσ...
15:12 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών

Εισαγγελική παρέμβαση για την διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις