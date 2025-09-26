Ηγουμενίτσα: Σήμερα το απόγευμα η κηδεία του 10χρονου Μάξιμου – Λουλούδια και κεράκια στο σημείο της τραγωδίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Σήμερα το απόγευμα η κηδεία του 10χρονου Μάξιμου – Λουλούδια και κεράκια στο σημείο της τραγωδίας

Με λουλούδια και κεράκια που αφήνουν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/09), αποχαιρετούν τον 10χρονο Μάξιμο οι συγγενείς του και οι κάτοικοι στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (26/09) στις 17:30 η ώρα στο Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.

 

Όλα συνέβησαν όταν ο 10χρονος γυρνούσε από το σχολείο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, μπροστά από το μαγαζί του πατέρα του, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε καλέσει τη μητέρα του, λέγοντάς της ότι δεν αισθάνεται καλά. Εκείνη, του είπε να πάει στην επιχείρηση τους, ώστε να πάνε μαζί στο σπίτι. Τότε, πριν το παιδί καταφέρει να περάσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 58χρονη.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε «Ακούσαμε τις φωνές. Βγήκε όλος ο κόσμος και φώναζε. Το παιδάκι ήταν κάτω από τις ρόδες. Δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Χτυπιούνταν, ξάπλωσαν κάτω στον δρόμο. Απίστευτο. Μια τραγωδία. Το χτύπημα έγινε ούτε στο ένα μέτρο από την διάβαση. Δεν αισθανόταν καλά το παιδί. Πήρε τη μαμά του και του είπε να έρθει στο μαγαζί».

Σημειώνεται ότι η 58χρονη οδηγός κατέβηκε από το όχημα και προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Η ίδια, η οποία αρχικά συνελήφθη, είπε στις Αρχές: «Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι». Παράλληλα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε καθαρό.

Σε βάρος της 58χρονης, που είναι και η ίδια μητέρα ενός 12χρονου παιδιού, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ βρίσκεται σε σοκ.

«Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα ούτε φρεναρίσματα, ούτε τίποτα, άκουσα μόνο την μάνα να ουρλιάζει και βγήκα έξω», τόνισε μια αυτόπτης μάρτυρας, ενώ μια άλλη κυρία δήλωσε πως άκουσε μια κυρία να φωνάζει ”το παιδί μου”.

Ακολούθησαν σκηνές που θυμίζουν αρχαία τραγωδία, καθώς οι γονείς του παιδιού έτρεξαν στον δρόμο, ενώ οι διερχόμενοι οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητα, με φωνές και ουρλιαχτά να ακούγονται.

