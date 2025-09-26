Χαμός σε πτήση προς Κέρκυρα: Αστυνομικοί έσυραν έξω «ταραχοποιό» επιβάτη – Έκτακτη προσγείωση στο Μιλάνο

Enikos Newsroom

διεθνή

easyJet
Φωτογραφία: Unsplash

Ένα περιστατικό που προκάλεσε πανηγυρισμούς μεταξύ των επιβατών σημειώθηκε σε πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς την Κέρκυρα. Ο επιβάτης απομακρύνθηκε από την αστυνομία ενώ το αεροπλάνο έκανε έκτακτη προσγείωση.

Η αναγκαστική προσγείωση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, έπειτα από αναφορές ότι ένας επιβάτης είχε προκαλέσει αναστάτωση και συνοδεύτηκε από αστυνομικούς κατά την απομάκρυνσή του από το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με επιβάτες, λίγο μετά την απογείωση, μια αεροσυνοδός αναγκάστηκε να συγκρατήσει έναν άνδρα που «ταλαντευόταν μπρος-πίσω» στη θέση του.

Μετά την προσγείωση στο Μιλάνο, ένα βίντεο που τράβηξε ένας επιβάτης δείχνει αστυνομικούς να «σέρνουν» τον άνδρα έξω από το αεροσκάφος.


Μια γυναίκα επίσης απομακρύνθηκε από την πτήση έπειτα από αυτόν, κρατώντας ένα μπουκάλι βότκα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες – αν και αυτό δεν καταγράφηκε σε βίντεο.

Ένας επιβάτης δήλωσε: «Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης και υπήρχε λίγη αναστάτωση πίσω. Η αεροσυνοδός περνούσε πολύ χρόνο εκεί πίσω, στο σημείο που δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο πιλότος μίλησε στο μικρόφωνο λέγοντας ότι θα κάνουν έκτακτη προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι υπήρξε ένα περιστατικό. Ταλαντευόταν μπρος-πίσω. Η αεροσυνοδός τον κρατούσε στη θέση του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Οι αστυνομικοί ήρθαν στο Μιλάνο και δύο αξιωματικοί δυσκολεύτηκαν να τον βγάλουν από τη θέση του, στη συνέχεια βρέθηκε στο πάτωμα και τον έσυραν. Προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες και εκείνος κρεμόταν στη σκάλα καθώς τον κατέβαζαν. Τα περιπολικά ήταν στον διάδρομο 30 έως 40 λεπτά. Οι ίδιοι αξιωματικοί συνόδευσαν επίσης μια γυναίκα κρατώντας ένα μπουκάλι βότκα».

