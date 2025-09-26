Πλεύρης: Σαν σήμερα ένα δειλό κάθαρμα δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη – Ένταση με την Σία Αναγνωστοπούλου

Η τρίμηνη αναστολή ασύλου είχε αποτελέσματα και θα εξεταστεί εάν χρειάζεται να επεκταθεί, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, Εμμανουήλ Συντυχάκη προς τον υπουργό «για την προστασία των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη».

Για τις ροές προς την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης είπε ότι λόγω της διπλωματίας και της αναστολής ασύλου έχουν μειωθεί σημαντικά, η τρέχουσα διαχείριση θα συνεχιστεί μέχρι τον χειμώνα, και για την προετοιμασία, του χρόνου, είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει δομή. Σημείωσε ότι αυτή η μόνιμη δομή θα είναι στο πρότυπο των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρχει προετοιμασία, με δύο ή με μία (δομή), σε χώρους ώστε να μπορεί το υπουργείο Μετανάστευσης να διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση. Κάλεσε, μάλιστα, τον ερωτώντα βουλευτή, που ζητά προσωρινούς χώρους, να πει, «αυτός είναι ένας ωραίος χώρος (στο Ηράκλειο) να πάνε». «Δεν πρόκειται να το κάνετε. Γιατί αυτό το οποίο θέλετε στην πραγματικότητα είναι να χαϊδεύετε ανθρώπους, πουλώντας ανθρωπισμό, που τελειώνει με μία λέξη, ελάτε, πάρτε τους από εδώ», τόνισε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Συντυχάκης προέβλεψε ότι οι ροές στην Κρήτη θα αυξομειώνονται και θα καθορίζονται από την ένταση των γεωοπολιτικών και των καιρικών συνθηκών. Στην προτροπή του κ. Πλεύρη να προτείνει το κόμμα του χώρους για δομές στην Κρήτη, ο κ. Συντυχάκης επεσήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Το ΚΚΕ δεν συνηθίζει να κάνει βρόμικες δουλειές. Αυτές τις αφήνουμε για την κυβέρνηση. Άλλωστε, τι θα κάνει η κυβέρνηση; Θα πετάξει το μπαλάκι στο ΚΚΕ, να ψάχνει να βρει χώρο για τις δομές; Όχι φυσικά. Και πολύ, δε, περισσότερο, για τις κλειστές δομές-φυλακή που εσείς εννοείτε, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες».

Πλεύρης για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη

Με αφορμή τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε:

«Ο τρομοκράτης της 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας, του οποίου, κάποιοι, τα δικαιώματα επικαλούνται συχνά, είναι ένας εγκληματίας, δειλός, που έμαθε να σκοτώνει πίσω από ένα πιστόλι, χωρίς να έχει το θάρρος ούτε να βλέπει τα θύματά του, και απέδειξε ότι είναι απολύτως δειλός διότι όταν εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας του, μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα του, τη σταμάτησε. Διότι οι δειλοί αυτοί οι τρομοκράτες ξέρουν να σκοτώνουν ανθρώπους, αλλά δεν τολμούν να κινδυνεύει η ζωή τους. Και βρίσκεται στο σημείο που πρέπει να βρίσκεται. Όπως όλοι οι εγκληματίες, που στερούν από σύζυγο τον άντρα, από παιδιά τον πάτερα και γενικότερα χτυπάνε την Δημοκρατία».

Επίσης, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι «ήρθε η ώρα πια, να πούμε ότι η θέση του ανθρώπου αυτού είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν». Σε διαμαρτυρία της βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου, ο υπουργός ανέφερε:

«Επειδή είπα “να τον χαϊδεύουν” βλέπω ότι ενοχληθήκατε. Σήμερα είναι η δολοφονία του Μπακογιάννη. Και τον δολοφόνησε ο Κουφοντίνας που η δική σας νεολαία έκανε πορείες, ότι γεννήθηκαν “17 Νοέμβρη” για να αποφυλακιστεί όταν έκανε απεργία πείνας. Που εκβίαζε την ελληνική κυβέρνηση. Τον Κουφοντίνα που του δίνατε άδεια, που τον βλέπατε και που τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο. Δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Ένα κάθαρμα, δολοφόνος είναι που βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι».