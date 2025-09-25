Ηγουμενίτσα: «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του 11χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – «Ξαφνικά τον είδα μπροστά μου» είπε η οδηγός που τον παρέσυρε

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Ηγουμενίτσα, καθώς ένα αγόρι 11 ετών «έσβησε» στην άσφαλτο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που γυρνούσε από το σχολείο. Όλα έγιναν ακριβώς μπροστά από την επιχείρηση της οικογένειάς του με παρόντες τους γονείς του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε «μια ανάσα» από το σχολείο του παιδιού και ακριβώς μπροστά από το μαγαζί του πατέρα του, όταν ο 11χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να περάσει τη διάβαση πεζών.

Το παιδί αισθάνθηκε αδιαθεσία και έφυγε νωρίτερα από το σχολείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε καλέσει τη μητέρα του, λέγοντάς της ότι δεν αισθάνεται καλά. Εκείνη, του είπε να πάει στην επιχείρηση τους, ώστε να πάνε μαζί στο σπίτι. Τότε, πριν το παιδί καταφέρει να περάσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 58χρονη.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε «Ακούσαμε τις φωνές. Βγήκε όλος ο κόσμος και φώναζε. Το παιδάκι ήταν κάτω από τις ρόδες. Δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Χτυπιούνταν, ξάπλωσαν κάτω στον δρόμο. Απίστευτο. Μια τραγωδία. Το χτύπημα έγινε ούτε στο ένα μέτρο από την διάβαση. Δεν αισθανόταν καλά το παιδί. Πήρε τη μαμά του και του είπε να έρθει στο μαγαζί».

Σημειώνεται ότι η 58χρονη οδηγός κατέβηκε από το όχημα και προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Η μητέρα φώναζε «το παιδί μου»

«Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα ούτε φρεναρίσματα, ούτε τίποτα, άκουσα μόνο την μάνα να ουρλιάζει και βγήκα έξω», τόνισε μια αυτόπτης μάρτυρας, ενώ μια άλλη κυρία δήλωσε πως άκουσε μια κυρία να φωνάζει ”το παιδί μου”.

Ακολούθησαν σκηνές που θυμίζουν αρχαία τραγωδία, καθώς οι γονείς του παιδιού έτρεξαν στον δρόμο, ενώ οι διερχόμενοι οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητα, με φωνές και ουρλιαχτά να ακούγονται.

Το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε το παιδί αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας. «Όλοι μαζευτήκαμε στο χώρο των επειγόντων και δώσαμε μάχη γι’ αυτό το παιδί. Είχε τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, στον πνεύμονα, στον θώρακα. Καμιά φορά σκεφτόμαστε, επειδή είμαστε κι εμείς μάνες, αν ήμασταν εμείς στη θέση τους», δήλωσε η γιατρός ΤΕΠ Ελένη Νικολαΐδου στο ίδιο μέσο ενημέρωσης .

Σημειώνεται ότι ο πατέρας μπήκε και αυτός στο ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε έγκαιρα σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Στη συνέχεια, ο 11χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου λίγο μετά τις 12.30 υπέκυψε στα τραύματά του.

Η θεία του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είναι η δεύτερη φορά που η οικογένεια βιώνει κάτι αντίστοιχο, καθώς πριν χρόνια, η αδελφή της μητέρας του άτυχου παιδιού είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Εγνατία, όταν είχε σταματήσει για να θηλάσει το παιδί της.

Τότε, ένας οδηγός, έπειτα από προσπέραση φορτηγού, την χτύπησε και την παρέσυρε. Εκείνη σκοτώθηκε, αλλά το παιδί έζησε. Μεγάλωσε ως το τέταρτο παιδί της οικογένειας, το οποίο σήμερα θρηνεί την απώλεια του μικρού Μάξιμου.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην 58χρονη οδηγό – Τι υποστήριξε

Η οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία αρχικώς συνελήφθη, είπε στις Αρχές: «Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι». Η ίδια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε καθαρό. Σε βάρος της 58χρονης, που είναι και η ίδια μητέρα ενός 12χρονου παιδιού, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ βρίσκεται σε σοκ.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα, ωστόσο όπως μετέδωσε το Star, η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο, που δείχνει καθαρά ότι το παιδί πήγε να περάσει από τη διάβαση πεζών. Στο βίντεο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως η μητέρα παρκάρει ακριβώς από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Ο μικρός περνάει τον δρόμο, φτάνει στον πεζόδρομο και επιχειρεί να περάσει από τον πεζόδρομο απέναντι, μέσω της διάβασης, για να πάει στο μαγαζί ου πατέρα του.

Εκείνη την ώρα φαίνεται να έρχεται το όχημα της 58χρονης με χαμηλή ταχύτητα και καταγράφεται να φρενάρει. Ωστόσο, όταν ο μικρός βγαίνει επάνω στον δρόμο, τότε ξαφνικά, η 58χρονη πατάει γκάζι και σφηνώνει το παιδί ανάμεσα στο όχημα και το διάζωμα του πεζόδρομου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε συμμαθητής του στη κάμερα του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο μαθητής, είχε φύγει από το σχολείο με το πατίνι.

Οι γονείς είναι σε άθλια κατάσταση και δεν έχουν δώσει ακόμη κατάθεση. Όλοι μιλάνε για μια πολύ δεμένη οικογένεια, πολύ αγαπητή στην μικρή κοινωνία της Ηγουμενίτσας που στην κυριολεξία έχει παγώσει. Ο 11χρονος έχει μια δίδυμη αδελφή καθώς και έναν μεγαλύτερο αδελφό.

«Το παιδί πήγαινε να περάσει το δρόμο»

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία στο Mega: «Ήμουν μέσα στο γραφείο, αλλά ξέρω ότι η κυρία πάτησε το παιδί δηλαδή από τη διάβαση πεζών ένα μέτρο εκεί είχε σταματήσει. Το παιδί πήγαινε να περάσει το δρόμο απέναντι ήταν στο σχολείο και πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά του και της μαμάς του.

Η γυναίκα σίγουρα θα έτρεξε γιατί εγώ που είμαι 49 Μαρτύρων δεν σταματάει κανένας στη διάβαση πεζών, το παρέσυρε και το στρίμωξε εκεί. Δεν μπορεί το παιδί να ήταν πάνω στα κάγκελα και να μην περάσει από την διάβαση δίπλα, ότι το παιδί της πετάχτηκε λέει από τα κάγκελα πάνω και δεν το είδε», ανέφερε χαρακτηριστικά.