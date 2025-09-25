Τραγωδία στα Χανιά: Κατέληξε το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα

Τραγωδία στα Χανιά καθώς κατέληξε το 4χρονο παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το βράδυ της Πέμπτης στην Κίσαμο στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά την διακομιδή του, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παιδάκι φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Α.Τ. Κισάμου.