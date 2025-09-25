Τέμπη: Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυρανάκης

Με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζήτησε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Αναλυτικά η επιστολή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς τον ΟΣΕ:

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως.

Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρεία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως.

Είναι κρίσιμο καθήκον όλων μας να εργασθούμε σκληρά, προκειμένου να κερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι αποκλειστικώς και μόνον η ασφάλεια των επιβατών.

Παρακαλείσθε για τις δέουσες ενέργειες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Ποιες αλλαγές έρχονται στη β’ φάση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»
περισσότερα
21:46 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Χνάρης: Αστείο το επιχείρημα της ΝΔ ότι οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φο...
21:40 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης ...
21:04 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% για τη ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα

Κατά 12,4% προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα τη...
20:14 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμή της

Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος