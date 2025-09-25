Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% για τη ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Κατά 12,4% προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (25/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με ποσοστό 12,3% ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει πτώση 4,5 μονάδων και καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%.

Ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, η ΝΙΚΗ με 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, το ΜέΡΑ25 με 2% και η Νέα Αριστερά με 1,5%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανεβαίνει στο 16,2%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 27,8%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%.

Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με ποσοστό 8,6%, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8% και ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με 4,2%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει ποσοστό 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης 1,4%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1% και ο Δημήτρης Νατσιός 0,8%.