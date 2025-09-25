Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% για τη ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημοσκόπηση

Κατά 12,4% προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (25/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με ποσοστό 12,3% ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει πτώση 4,5 μονάδων και καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό  με 7,9%.

Ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, η ΝΙΚΗ με 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, το ΜέΡΑ25 με 2% και η Νέα Αριστερά με 1,5%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανεβαίνει στο 16,2%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 27,8%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%.

Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με ποσοστό 8,6%, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8% και ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με 4,2%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει ποσοστό 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης 1,4%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1% και ο Δημήτρης Νατσιός 0,8%.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Airbnb: Νέες διευκρινίσεις για τις προδιαγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης από 1η Οκτωβρίου

Ειδικό επίδομα στέγασης από τη ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αστερία στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:14 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμή της

Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμ...
20:02 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Το προσωπικό της συμφέρον υπερασπίζεται εδώ και τους πελάτες της» – «Γιατί τέτοια μανία να μην ερευνηθεί η αλήθεια;»

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, με αφο...
19:19 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρέστη σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna – Το πρώτο τετ α τετ με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα,...
18:46 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση

«”Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος