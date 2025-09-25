Ανησυχία στις ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας διέταξε αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων από όλο τον κόσμο να μεταβούν στη Βιρτζίνια

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς των ΗΠΑ από όλο τον κόσμο σε μια συνάντηση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν σήμερα πέντε αξιωματούχοι στο Reuters.

Πρόκειται για μια σπάνια συνάντηση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ σε μια τοποθεσία. Δεν είναι σαφές γιατί ο Χέγκσεθ διέταξε τους στρατηγούς και τους ναυάρχους να συναντηθούν σε ένα μέρος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι αυτό έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα μεταξύ των αναμενόμενων συμμετεχόντων. Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ορισμένες περιπτώσεις διοικούν χιλιάδες στρατιώτες. Οι περισσότεροι έχουν λεπτομερή προγράμματα εβδομάδες νωρίτερα, τα οποία τώρα έχουν αναβληθεί.

«Οι άνθρωποι βιάζονται να αλλάξουν τα σχέδιά τους και να δουν αν πρέπει να παραστούν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Δεν ήταν σαφές πόσοι αξιωματούχοι θα παραστούν στην συνάντηση, αλλά είναι σπάνιο να υπάρχουν τόσοι πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι στην ίδια αίθουσα ταυτόχρονα.

Ερωτηθείς να σχολιάσει τη συνάντηση αυτή, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ δήλωσε μόνο: «Ο υπουργός Πολέμου θα απευθυνθεί στην ανώτερη στρατιωτική ηγεσία του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Το γραφείο του Παρνέλ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των αξιωματικών, τον σκοπό της συνάντησης ή γιατί ο Χέγκσεθ τους κάλεσε τόσο ξαφνικά.

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή το υπουργείο να μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου, μια αλλαγή που θα απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μακρινών τοποθεσιών όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και σε όλη τη Μέση Ανατολή — τα οποία διοικούνται από στρατηγούς και ναυάρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, κινήθηκε με εκπληκτική ταχύτητα για να αναδιαμορφώσει το υπουργείο, απολύοντας κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους, καθώς επιδιώκει να εφαρμόσει την ατζέντα εθνικής ασφαλείας του Τραμπ και να εξαλείψει τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία που αποκαλεί μεροληπτικές. Τον Φεβρουάριο, απέλυσε τον πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Τσαρλς Μπράουν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με πέντε άλλους ναυάρχους και στρατηγούς, σε μια άνευ προηγουμένου αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, ο Χέγκσεθ απέλυσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου και δύο άλλους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές. Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ διέταξε μείωση κατά 20% του αριθμού των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Σε εκείνο το υπόμνημα του Μαΐου, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι θα υπάρξει επίσης μείωση τουλάχιστον 20% στον αριθμό των αξιωματικών γενικών καθηκόντων στην Εθνοφρουρά και επιπλέον μείωση 10% μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων σε ολόκληρο τον στρατό. «Περισσότεροι στρατηγοί και ναύαρχοι δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη επιτυχία», είχε δηλώσει τότε ο Χέγκσεθ.

«Είναι πιθανόν πιο κοινότοπο από ό,τι νομίζει ο κόσμος… (αλλά) η έλλειψη σαφήνειας δεν βοηθάει», είπε ο αξιωματούχος.

