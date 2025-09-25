Σλοβενία: Επέβαλε απαγόρευση εισόδου στη χώρα στον Νετανιάχου

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, αφότου πέρυσι αναγνώρισε επίσημα την Παλαιστίνη και τον Ιούλιο απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών.

«Με αυτή την ενέργεια η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια διεπόμενη από αρχές και συνέπεια εξωτερική πολιτική», δήλωσε η Νέβα Γκράσιτς, υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τον λογαριασμό της κυβέρνησης στην πλατφόρμα X.

Η Σλοβενία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και απαγόρευσε εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη. Η Γκράσιτς είπε πως η κυβέρνηση έλαβε αυτή την απόφαση εναντίον του Νετανιάχου επειδή κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

«Η κοινή γνώμη γνωρίζει για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε βάρος του για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», είπε η Γκράσιτς.

«Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

Η μικρή χώρα των Άλπεων μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει καλέσει επανειλημμένα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έχει αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας στον θύλακα.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη μεταφορά όπλων προς και από το Ισραήλ, δύο εβδομάδες αφότου ανακήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς για «γενοκτονικές δηλώσεις» και υποκίνηση στη βία εναντίον των Παλαιστινίων.

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη και ενέκρινε ένα επιπρόσθετο πακέτο βοήθειας για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Airbnb: Νέες διευκρινίσεις για τις προδιαγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης από 1η Οκτωβρίου

Ειδικό επίδομα στέγασης από τη ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αστερία στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:50 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Η αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί»

Στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο ...
19:41 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Επιστολή 20 βουλευτών στους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών – Ζητούν να μην δοθούν F-16 και F-35 στην Τουρκία

Την αντίθεσή τους στην φημολογούμενη συμφωνία με την οποία η Τουρκία θα προμηθευτεί F-16, ενώ ...
19:15 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Με καρφίτσα F-35 στο πέτο υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – ΦΩΤΟ 

Δύο καρφίτσες φορούσε στο πέτο του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ...
18:53 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μαχμούτ Αμπάς: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», τόνισε σήμερα ο πρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος